Споживчий кошик українців: як змінилася вартість та чи буде подорожчання у 2025?

Протягом осені ціни на продукти щомісяця зростали, особливо дивували українців ціни на деякі позиції. Так, яйця зросли у вартості та дійшли до 100 гривень за десяток, що є абсолютним рекордом.

Однак, експерти зазначають, що це не межа й у 2025 році українці продовжать спостерігати зміни у вартості продовольчого кошика. Ціни залежатимуть від економічної ситуації в країні, змін у податковій політиці, стану сільського господарства та світових тенденцій.

Які продукти істотно дорожчали протягом останніх місяців?

Згідно з останньою інформацією Державної служби статистики, які були опубліковані в експрес-звіті 10 грудня, у листопаді 2024 року відбулося суттєве зростання цін на харчові продукти, а темпи інфляції продовжує викликати деяке занепокоєння.

У листопаді 2024 року, порівняно з попереднім місяцем, рівень інфляції на споживчому ринку зріс на 1.9%, а з початку року сукупно досяг 10.4%. Причинами слугують як глобальні фактори, так і внутрішні проблеми. Найбільш відчутно зросла вартість яєць – 54.6%, а також овочів – 13.7% за місяць.

Загально, ціни на харчові продукти та безалкогольні напої збільшились на 3,9% за попередній місяць. Вартість молочних продуктів, масла, соняшникової олії, продуктів переробки зернових, хліба, макаронних виробів, безалкогольних напоїв та риби зросли в межах 5.6%-1.5%. Ціни на алкоголь та тютюнові вироби також зазнали змін, вони підвищившись на 1.3%.

Однак, вартість фруктів та цукру знизилася на 1.5% та 1.3% відповідно, що є однією з небагатьох позитивних тенденцій для споживачів.

У матеріалі 24 Каналу з посиланням на дані Нацбанку України пояснюють, що різке зростання цін на харчові продукти восени 2024 року обумовлене кількома ключовими факторами. Насамперед це дефіцит сировини, спричинений низькою врожайністю. Несприятливі погодні умови та інші обставини призвели до погіршення якості овочів і фруктів, а також швидкого виснаження запасів продукції, зібраної минулого року.

Ще одним важливим чинником стало подорожчання енергоресурсів. Збільшення витрат щодо зберігання та транспортування товарів також вплинуло на підвищення собівартості.

Тож, основними причинами високих темпів подорожчання залишаються низька врожайність, проблеми з якістю продукції та фінансові труднощі аграрного сектору, що виникають через економічну нестабільність і зростання витрат на виробництво.

Керівник "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин в інтерв'ю "Українському радіо" наголосив, що 2024 рік видався неврожайним через сильну спеку та тривалу посуху. Ці природні аномалії призвели до скорочення обсягу зібраних овочів на 30% порівняно з попереднім роком. Схожа ситуація спостерігається зі зерновими культурами, врожай яких зменшився на 10 мільйонів тонн.

Особливо відчутно скорочення виробництва кукурудзи, яка є важливим компонентом для виготовлення комбікормів. Це має не лише безпосередній вплив на вартість зернових, а й створює "ланцюгову реакцію", підвищуючи собівартість м’яса, молока та інших продуктів тваринництва.

"Основна причина зростання цін на яйця знаходиться в прямій собівартості виробництва яєць на сьогоднішній момент на птахофабриках. 70% вартості яйця – це комбікорм. У нас з вами цей рік був неврожайним", - пояснив експерт.

Внаслідок цих факторів аграрний сектор України опинився в складних умовах, а кінцеві ціни на харчові продукти продовжують зростати, викликаючи додаткове навантаження на сімейні бюджети українців.

"Швидше дорожчали окремі імпортні товари, зокрема кава, чай, шоколад, риба та морепродукти. Ціни на соняшникову олію стрімко зростали під впливом її здорожчання на світових ринках та високого експортного попиту", - зазначають в інфляційному звіті за листопад у Нацбанку.

Продукти, Фото: Freepik

Чи відбудеться підвищення цін перед новорічними святами?

До зимових свят залишається зовсім небагато часу і традиційно цей період супроводжується підвищенням попиту на продукти для святкових столів. Як наслідок, ціни на популярні товари починають зростати, особливо це стосується м’яса, яєць, фруктів та овочів.

Керівниця відділу маркетингу гуртового сільськогосподарського ринку "Шувар" Тетяна Попович зазначила, що така тенденція повторюється щороку. Напередодні свят виробники та постачальники враховують підвищений попит, що провокує коливання цін. Крім того, сезонний фактор також відіграє роль, адже зимовий період впливає на доступність свіжої продукції та її собівартість. Тому експерти радять споживачам планувати покупки заздалегідь, щоб мінімізувати витрати та уникнути ажіотажу напередодні свят.

"З огляду на поточні тенденції, очікується, що до новорічних свят ціни на овочі, фрукти, м’ясо та яйця зростатимуть через підвищений попит та сезонні фактори", - пояснює Тетяна Попович.

Протягом року ціна на яловичину та свинину збільшилась, однак з жовтня до листопада, вартість м'яса та м'ясних продуктів зросла лише на 1%, а перед Новим Роком експерти очікують зростання до 3%.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка розповів про такі зміни вартості м'ясних продуктів порівняно з минулим роком:

ошийок свинини зріс у ціні на 15% - з 242 грн/кг до 280 грн/кг;

яловичий гуляш зріс у ціні на 19% - з 252 грн/кг до 301 грн/кг;

куряче філе здорожчало на 8% - зі 160 грн/кг до 174 грн/кг;

куряче стегно стало дешевше на 4% - зі 116 грн/кг до 112 грн/кг.

Ціни на сир до столу на зимові свята 2025 року обійдуться дорожче на 15-20%. Щодо сезонних фруктів, зокрема цитрусів, їх вартість ще не стабілізувалась, тому можна спостерігати великі коливання. Поточна ціна на популярні фрукти знаходиться у такому діапазоні:

мандарини та апельсини: 80-140 грн/кг та 90-100 грн/кг відповідно;

яблука можна придбати за 30-40 грн/кг;

хурму можна придбати за 80-100 грн/кг.

Що стосується яєць, тут очікується незначне зменшення вартості після свят, але сезонні фактори можуть вплинути на ціни. На сьогодні середня ціна курячих яєць - 78,4 гривні за десяток.

Через загальне зростання цін, традиційний салат на Новорічний стіл - Олів'є, зріс у вартості на 25-30%. Максим Гопка зазначає, що ціни навіть на прості інгредієнти значно збільшились, так картопля подорожчала майже вдвічі, а моква - у два з половиною рази.

Новорічний салат, Фото: Freepik

Що буде з цінами на продукти у 2025 році?

Національний банк України прогнозує, що інфляційний тиск упродовж наступних місяців буде зберігатись. До кінця 2024 року інфляція досягне 9,7%, однак у 2025 році вона зменшиться до 6,9%, а у 2026 році очікується повернення до цільового показника НБУ в 5%. Цей поступовий спад має супроводжуватися активним відновленням економіки.

У 2024 році реальний ВВП країни зросте на 4%, а в наступні два роки темпи економічного підйому мають зрости до 4,3%–4,6% на рік. Такий оптимістичний сценарій базується на передумовах стабільної міжнародної підтримки, нормалізації економічної діяльності та покращення умов для бізнесу та інвестицій.

Насправді точно спрогнозувати показники інфляції в умовах війни дуже складно, тому існують різні сценарії та постійно відбуваються корегування прогнозів. Так, доктор економічних наук та член ради НБУ Василь Фурман зазначив, що, попри нинішні економічні виклики, інфляція залишається "помірною та контрольованою". Однак є кілька ключових чинників, які сприяють її зростанню, зокрема:

Низькі врожаї порівняно з попереднім роком.

Воєнні дії та їх вплив на ціни.

Заробітні плати. За даними Держстату, протягом 10 місяців середня заробітна плата в Україні збільшилася більш ніж на 20%.

"Можу чітко сказати, що у 2025 році якихось катаклізмів чи значного зростання цін у нас точно бути не може. Тому що інфляція є поміркованою, а політика Національного банку – достатньо жорсткою", – сказав доктор економічних наук.

Тобто, ціни у 2025 році на продовольчий кошик українців продовжать дещо зростати, але темпи зростання значною мірою залежатимуть від стабільності економіки та ефективності державної політики.