Литва передала Україні 1,5 млн одиниць боєприпасів

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Литви.

"Литва продовжує надавати безперебійну військову підтримку Україні і сьогодні передала країні, що воює, півтора мільйона патронів", — йдеться в повідомленні.

Як зазначають у відомстві, військова підтримка, надана Литвою Україні до осені цього року, включає вертольоти Мі-8, зенітні установки L-70 з боєприпасами, бронетранспортери M113, мільйони патронів, боєприпаси для гранатометів

Незабаром в Україну будуть передані ракетні комплекси NASAMS, засоби протидії, матеріально-технічне обладнання та інше забезпечення.

За даними відомства, окрім передачі військової техніки та обладнання, Литва постійно активно навчає українських військових, забезпечує лікування та реабілітацію українців, організовує консультації експертів, виділяє кошти міжнародним фондам підтримки України.

Зазначається, що підтримка України Литвою з початку військового вторгнення досягла 0,5 млрд євро та надаватиметься й надалі. На 2024−2026 роки передбачено пакет військової допомоги в розмірі 200 млн євро. Загальний обсяг допомоги Литви Україні становить понад 1 млрд євро, або понад 1,2% валового внутрішнього продукту країни, половина цієї суми — військова допомога.