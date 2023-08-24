Литва передала Україні військову допомогу на 40 млн євро до Дня Незалежності
З нагоди 32-ї річниці Незалежності Україні Литва відправила ще один пакет військової допомоги на 41 мільйон євро
Про це інформує міноборони Литви.
Україна отримає від Литви пакет військової допомоги, який включає боєприпаси Carl Gustaf, гвинтівки, радари для морського спостереження, набої 5,56 мм, генератори, засоби протидії дронам та інше. Також Україні будуть передані ракетні комплекси NASAMS.
За даними міністерства, країна вже надала Україні цього року вертольоти Мі-8, зенітні установки Л-70, бронетранспортери М113, мільйони набоїв, боєприпаси для гранатометів.
Литва також допомагає Україні експертною консультацією, фінансовою підтримкою, навчанням солдатів, участю в операції "Інтерфлекс".
Водночас поранені в боях українські солдати лікуються у Литві. Реабілітаційні установи вже ухвалили близько 200 поранених захисників України, планується ухвалити ще більше.
- Президент Литви Ґітанас Науседа написав, наступного місяця країна передасть Україні пускові установки ЗРК NASAMS, кожна з яких несе шість ракет AIM-120 AMRAAM. Вони мають посилити протиповітряну оборону.
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