Литва передала ВМС України радіолокаційне обладнання

Про це йдеться на сайті міністерства національної оборони Литви.

Зазначається, що радарні комплекти призначені для забезпечення морського спостереження та розвитку здатності сприймати морське середовище. Литва надіслала Україні цю техніку з урахуванням потреб та запиту ВМС.

"Така підтримка посилить можливості України з морського спостереження та допоможе краще зрозуміти ситуацію на морі. Для України, яка спустошена російською війною, ці радіолокаційні пристрої будуть важливими як для захисту її територіальних вод, так і для забезпечення безпеки громадян", – сказав литовський міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.

Міноборони Литви нагадує, що у рамках підтримки України також активно допомагає у підготовці військових та лікуванні поранених, експертних консультаціях, надає кошти на міжнародні програми підтримки України.

Там також додали, що на 2024-2026 роки країна запланувала виділити на підтримку України 200 млн євро.