Литва передала ВМС України радіолокаційне обладнання
У вівторок, 26 вересня, збройні сили Литви передали комплекти радіолокаційного обладнання для потреб Військово-морських сил України
Про це йдеться на сайті міністерства національної оборони Литви.
Зазначається, що радарні комплекти призначені для забезпечення морського спостереження та розвитку здатності сприймати морське середовище. Литва надіслала Україні цю техніку з урахуванням потреб та запиту ВМС.
"Така підтримка посилить можливості України з морського спостереження та допоможе краще зрозуміти ситуацію на морі. Для України, яка спустошена російською війною, ці радіолокаційні пристрої будуть важливими як для захисту її територіальних вод, так і для забезпечення безпеки громадян", – сказав литовський міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.
Міноборони Литви нагадує, що у рамках підтримки України також активно допомагає у підготовці військових та лікуванні поранених, експертних консультаціях, надає кошти на міжнародні програми підтримки України.
Там також додали, що на 2024-2026 роки країна запланувала виділити на підтримку України 200 млн євро.
- Крім того, з нагоди 32-ї річниці Незалежності України Литва відправила ще один пакет військової допомоги на 41 мільйон євро.
- А 8 вересня країна передала 1,5 млн одиниць боєприпасів для Збройних Сил України
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