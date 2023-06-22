У чому відмінність між NASAMS і Patriot та як ці системи працюють в Україні

"Петріоти" ефективні проти цілей, які падають на землю під кутом 80-90°, тобто балістичні цілі. Тоді як "Насамс" навряд чи дасть втекти більш маневреній цілі, яка летить близько до земної поверхні, тому їхній профіль - все-таки крилаті ракети. Далі - детальніше про характеристики та можливості натівських ЗРК, які стали на охорону українського неба.

ППО для президентів: що таке система NASAMS

NASAMS – це норвезька зенітно-ракетна система з американським радаром середньої та великої дальності, яка може збивати літаки, гелікоптери і крилаті ракети. США взяли її на озброєння як один з видів захисту Білого Дому, а в Латвії її розмістили для захисту Балтійського регіону. Також ЗРК "Насамс" мають Норвегія, Фінляндія, Іспанія, Нідерланди, Оман, Литва, Індонезія, Австралія, Катар, Угорщина, Україна і ще одна країна, назва якої не розголошується.

Абревіатура NASAMS розшифровується як Norwegian Advanced Surface to Air Missile System. Комплекс розробив один з гігантів світової оборонної промисловості – норвезька технологічна група Kongsberg та американська компанія Raytheon. Перше покоління цих систем представили ще у 1998 році. З того часу систему кілька разів удосконалили. Останню модифікацію — ЗРК NASAMS III — представили в 2019 році.

Передова система може використовувати вдосконалені ракети класу повітря-повітря середньої дальності AMRAAM, ракети класу повітря-повітря збільшеної дальності AMRAAM-ER, та AIM-9X.

Зазначимо, що "Насамс" стала першою наземною системою, де були використані ракети AIM-120 AMRAAM, та першою на Заході ракетною системою з локаторним наведенням. Літери SL в абревіатурі SL-AMRAAM означають Surfaced Launched — запущені з землі.

Фото: https://twitter.com/oleksiireznikov

Характеристики NASAMS

Норвезький виробник зазначає, що високомобільна система "Насамс" була розроблена з фокусом на операційну гнучкість для захисту авіабаз, морських портів, густонаселених територій та інших важливих об'єктів, а також армії.

Радіус дії комплексу – до 40 км (дальність залежить від ракети), тому з огляду на це він може знищувати об'єкти на відстані 20-50 км і на висотах від 20 до 30 км. Типи ракет, якими працює ЗРК – це:

звичайна ракета AMRAAM, що потрапляє у ціль на відстані до 20-25 км;

ракета AMRAAM ER (Extended Range), яка має радіус дії 40 км;

також є ракети, які можуть вразити авіацію на відстані понад 100 км.

Переваги та недоліки NASAMS

Передовий зенітний ракетний комплекс має низку переваг, зокрема він мобільний, має високу точність, адже збиває 85% цілей та вміє маневрувати, тому краще знищує цілі.

Ще одна перевага — це управління. Пускові установки та радар можуть перебувати за 20 км від пункту управління, що дуже важливо з погляду безпеки. По-друге, можна давати завдання окремим пусковим установкам, а також об’єднати їх у мережу.

Як зауважували військові експерти, комплекси можуть збивати літаки, гелікоптери, крилаті та аеробалістичні ракети, дрони-камікадзе. Але не здатні перехоплювати гіперзвукові ракети. Також у них є проблеми з перехопленням балістичних ракет типу Іскандер-М 723 і таких ракет як Х-22, у яких значна швидкість та велика висота польоту.

До того ж, комплекси NASAMS через вартість їхніх ракет недоцільно використовувати проти дронів-камікадзе. Ударні безпілотники краще знищувати самохідними установками, а системи ППО використовувати у крайньому разі.

Дальність роботи NASAMS і скільки ракет випускає

Одна пускова установка NASAMS має шість ракет. Сама батарея, яка складається з 9 або 12 установок, може за 12 секунд випустити всі 54 або 72 ракети. Окрім установок, батарея включає 3D-радари (AN/TPQ-64), які виробляє американська компанія Raytheon, кілька допоміжних сенсорів та командний пункт управління вогнем.

Сам норвезький виробник підкреслює, що управління NASAMS можна поєднати із зенітно-ракетними системами більшої дальності, зокрема з Patriot. Оскільки в останніх значно більший радіус дії – 25 км проти 90-160 км, через це NASAMS вимагає більшої кількості батарей, аніж Patriot для покриття тієї ж території.

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Комплекси NASAMS на озброєнні України

Про передачу США Україні передового комплексу вперше заговорили у червні 2022 року. Перші системи Україна отримала в жовтні, про що на початку листопада повідомив міністр оборони Олексій Резніков. А у новорічну ніч ці ЗРК продемонстрували високу ефективність. Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що за 5 місяців роботи в Україні ці системи протиповітряної оборони знищили понад 100 російських ракет і дронів.

До речі, військовий оглядач Тайлер Роговей зазначив, що керовані зенітні ракети – це високотехнологічний виріб з тривалим терміном виробництва. Тому важливою особливістю норвезько-американських комплексів у російсько-українській війні є наявність великої кількості готових ракет для ЗРК. Система здатна застосовувати більш старіші варіанти AIM-120A/B, термін експлуатації яких вже добігає кінця, і тому країни можуть відправити їх до України замість утилізації.

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Крім Сполучених Штатів, про закупівлю комплексів NASAMS для України заявила також Канада. Відомо, що у жовтні торік українська армія отримала 2 батареї, ще 6 замовлені Сполученими Штатами (термін виконання до листопада 2025 року) та один Канадою. Упродовж 2023 року очікується поставка двох взводів NASAMS.

15 червня міністерства оборони США, Данії, Великої Британії та Нідерландів оголосили, що разом постачатимуть Україні ракети для систем протиповітряної оборони та збільшать відправлення самих систем. Зазначається, що йдеться про сотні ракет для ППО малої та середньої дальності та пов'язаних з ними систем, які мають допомогти українській армії у контрнаступі. Їх передача вже розпочалася і має завершитися упродовж кількох тижнів.

Універсальна система ППО Patriot

Зенітний ракетний комплекс MIM-104 Patriot виробляє американська компанія Raytheon – найбільший у світі виробник керованих ракет. Системи є на озброєнні у США та їх союзників, зокрема Польщі, Румунії, Німеччини, Нідерландів, Греції та ще десятьох країн світу.

Patriot створювалася як основна платформа повітряного захисту на середніх і малих висотах. Та на додаток ця система здатна перехоплювати балістичні ракети, а з появою модифікації PAC-3 це завдання є основним призначенням комплексу.

До складу зенітно-ракетних комплексів, крім пускових установок та власне ракет кількох можливих типів, також входять радіолокаційна станція, пункт управління та інше допоміжне експлуатаційне обладнання. "Петріот" складається з ракети повітряного перехоплення та високопродуктивної радарної системи.

Цей ЗРК з'явився у 1982 році, а вперше використовувався під час війни у Перській затоці в 1991 році, але тоді він став корисним зокрема у протиракетній, а не протиповітряній обороні. Саме тоді "Петріот" активно почав використовуватись як система протиракетної оборони від іракських ракет, а не як зенітно-ракетний комплекс проти авіації. З того часу Patriot і ракети-перехоплювачі, які він використовує, виробники постійно модернізували. Зараз комплекс оптимізований для захисту від балістичних і крилатих ракет, а також ефективний проти військових літаків і вертольотів.

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Характеристики "Петріотів"

Як стверджує виробник, система може перехоплювати балістичні ракети на висотах до 20 кілометрів. ЗРК призначений для повного захисту великих адміністративних та промислових центрів. військових баз від повітряного нападу в умовах сильного радіоелектронного опору противника. Система MIM-104 Patriot може виявляти та розпізнавати понад 100 повітряних цілей одночасно, безперервно супроводжувати 8 з них й розраховувати дані для пуску. Установка здатна одномоментно запустити до трьох ракет по цілі.

Батарея Patriot складається з чотирьох пускових установок, взагалі ж до комплексу можуть входити від 1 до 8 пускових установок, кожна з яких містить 4 MIM-104 або 16 PAC-3/MSE ракет. Крім того, у складі ЗРК є радар AN/MPQ-65 (працює у секторі 90° – у напрямку можливого ракетного удару), мобільний пункт керування, радіорелейні станції AN/MCR-137, автомобілі енергетичного та технічного обслуговування.

Час розгортання комплексу – 25 хв.

Батарея Patriot складається з чотирьох пускових установок. А комплекс озброєний трьома типами ракет:

MIM-104A – призначені для перехоплення аеродинамічних цілей (ППО)

MIM-104B – мають функцію пасивного наведення на постановники перешкод або наземні радари (протирадарні ракети)

MIM-104C/D/E – перехоплюють балістичні цілі

Максимальна висота ураження цілі – 24,2 км, дальність – 50-160 км, залежно від типу ракети. Для знищення повітряних цілей MIM-104 Patriot PAC-3 використовує ракету PAC-2, яка, як стверджується, здатна знищувати літаки противника на відстані до 160 кілометрів. Балістичні цілі комплекс може вражати на висоті до 15 км.

Що цікаво, ракета у "Петріотах" має власну радіолокаційну головку самонаведення і може досягати швидкості до 4,1 Maxa – близько 5000 км на годину. Проте запуск однієї ракети системи Patriot може коштувати близько 3 мільйонів доларів. Попри те, що комплексу вже 40 років, його аналогів у світі мало.

Переваги та недоліки "Петріотів"

Країни-оператори отримали модернізовану версію комплексу 2001 року – MIM-104 Patriot PAC-3. Крім здатності ефективно вражати балістику, остання модифікація Patriot має ще одну особливість – ракета-перехоплювач влучає в ціль безпосередньо, а не вибухає поруч з нею.

Щодо слабких місць Patriot, вони пов'язані зі складністю в експлуатації. Гарним прикладом є армія США, де ця система ППО функціонує у складі батальйону. До складу підрозділу зазвичай входять командний пункт, ремонтна рота і від чотирьох до шести батарей протиповітряної оборони.

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Кожна батарея складається з 6 пускових установок, радіолокаційної станції, пристрою зв'язку, польової електростанції та центру управління вогнем. Загальний штат батареї 70-90 осіб, а батальйон Patriot – це 600 бійців. Тож коли говоримо про ЗРК MIM-104 Patriot, варто уявляти не лише одну пускову, а понад півтисячі бійців, більшість з яких – вузькоспеціалізовані фахівці-інженери, а також понад півсотні окремих машин. Хоча ефективність застосування "Петріотів" та захисту повітряного простору, за словами фахівців, варта затребуваних ресурсів.

Системи Patriot в Україні

У грудні 2022 року під час візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів американський лідер Джо Байден оголосив про надання нового пакету військової допомоги Україні, який включав комплекси Patriot і снаряди до них. Крім США, комплекси пообіцяли надати Німеччина та Нідерланди.

Слід зазначити, що до появи систем Patriot Україна не мала зброї, щоб вражати балістичні ракети. Це перший комплекс, який може збивати такі цілі, як, наприклад, Іскандер-М.

У січні цьогоріч з'явилася інформація про навчання українських військових у керуванні системою за скороченою 10-тижневою програмою. А вже 19 квітня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що до України прибули перші три системи ППО Patriot – надані США, Нідерландами та Німеччиною. Тоді очільник Міноборони наголосив, що українські військові опанували установки максимально швидко.

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Нещодавно, 16 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на зустрічі країн НАТО повідомив, що його країна негайно передасть Україні ще 64 керовані ракети до систем "Петріот".

Раніше у Повітряних Силах повідомляли, що системи Patriot допоможуть Україні на певних напрямках, де росіяни застосовують керовані авіабомби з літаків Су-35.

Де саме в Україні американські протиракетні ЗРК несуть службу – невідомо, однак повідомлялося, що саме ці системи знищили кілька аеробалістичних ракет "Кинджал" у небі над Київщиною під час атак у травні. Зокрема, під чергової масованої атаки в ніч на 16 травня по Україні росіяни випустили 18 раект різних типів. З шести літаків МіГ-31К було випущено 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" – з кораблів у Чорному морі та 3 ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М"). Як повідомляли у Повітряних Силах, усі високоточні "Кинджали" були спрямовані на Київ, але їх вдалося збити.

Тоді в Кремлі заявляли, що нібито під час атаки було знищено відразу п'ять пускових установок Patriot. Західні ЗМІ, посилаючись на джерела в Пентагоні, повідомили, що один комплекс справді отримав пошкодження, але незначні, тому після відновлення знову знищує російські цілі в українському небі.

Так, українські військові успішно інтегрували системи Patriot у нинішню систему протиповітряної оборони країни. Раніше це залежало від радянських зразків – зенітно-ракетних комплексів малої, середньої і великої дальності С-300, ЗРК Бук тощо. Проте сучасних ЗРК "Пертіот" Україні потрібно дуже багато, аби захист був ефективним і результативним по всій території країни.

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