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Чому танки Leopard важливі в контрнаступі України та в чому їхня особливість

Юрій Мартинович
19 червня, 2023 понедiлок
07:35
Військові новини

Союзники пообіцяли Україні сотні танків Leopard різної модифікації, частина їх вже виконує бойові завдання, інша – на шляху. Розповідаємо, чому німецькі танки важливі для успіхів ЗСУ на полі бою

Початок 2023 року пройшов із масовим закликом суспільства "звільнити Леопарди", тобто, щоб німецький уряд дозволив передати свої танки Україні. У кінці січня канцлер Олаф Шольц схвалив це рішення, розблокувавши можливість постачати ці бойові машини й іншим країнам. Після цього німці почали активно шукати "Леопарди", які можна доправити в Україну після комплексного ремонту. Почалися інтенсивні навчання українських танкістів. З кожним місяцем до танкової коаліції додавалися нові країни, які мають на озброєнні Leopard і готові їх передати Україні.

Скільки німецьких танків матиме Україна

На початку квітня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що країни-члени НАТО мають намір передати Києву два батальйони з Leopard 2 та чотири батальйони з Leopard 1. Всього Україна отримає шість батальйонів з німецькими танками Leopard різних конфігурацій. Загальна кількість бойових машин складе 160 штук. Однак згодом інші країни почали збільшувати число танків, які готові передати. Зараз мова йде про майже сотню танків Leopard 2 та близько двох сотень танків Leopard 1, які до кінця 2023 року мали б бути поставлені на озброєння ЗСУ.

Хто виробляє "Леопарди" та які є модифікації

Leopard 1 – став першим німецьким танком, створеним після Другої світової війни. У 1950-х розробкою цього танку займалися німецькі й французькі інженери. Основна увага була зосереджена на ударній силі та маневровості машини. На озброєння цей танк поступив у 1965 році. До 1984 року було виготовлено 4744 одиниць. Взятий на озброєння у 12 країнах на чотирьох континентах.

Фото: gettyimages / Leopard 1A5

 

Завдяки програмам модернізації досі залишається на озброєнні в багатьох країнах. Є декілька модифікацій цього танку: від Leopard A1 до Leopard A5. Україні пообіцяли танки найновішої модифікації Leopard A5, в якого 105-мм гармата, що може пробити броню 450-500 мм на відстані 2 км. Крім цього, шасі від танка Leopard 1 є основою для зенітно-самохідної артилерійської установки Gepard, декілька десятків яких охороняють небо України.

Натомість Leopard 2 – бойовий танк третього покоління, який був розроблений німецькою компанією Krauss-Maffei у 1970-х роках, надійшов на озброєння в 1979 році на зміну Leopard 1. Різні версії використовуються в збройних силах Німеччини та 13 інших європейських країн, а також кількох неєвропейських країн, зокрема Канади, Чилі, Індонезії та Сінгапуру. Сьогодні було виготовлено понад три тисячі цих бойових машин.

Основним озброєнням серійної версії танка Leopard 2 є 120 мм гладкоствольна гармата Rheinmetall – така сама, що встановлена на американських танках M1 Abrams. Боєзапас гармати складається з 27 снарядів, які зберігаються у спеціальному магазині у носовій частині корпусу. Гармата може вести вогонь різними типами боєприпасів.

За понад 40 років експлуатації, Leopard 2 зазнав багатьох модифікацій, від Leopard 2 A1 до Leopard 2 A8, також є різні модифікації під потреби різних країн. Союзники надають Україні в основному найбільш ходові варіанти – це A4 та A6.

Найпоширеніша версія сімейства Leopard 2 є саме моделі A4. Порівняно зі старішими модифікаціями, Leopard 2 A4 мають автоматичну систему пожежогасіння, цілковиту цифрову систему контролю вогнем для нових типів боєприпасів, а також покращену башту з пласкою титан/вольфрамовою бронею. Відзначимо, що танки Leopard 2 A4 серійно вироблялися з 1985 по 1992 рік.

Фото: gettyimages / Leopard 2A4

 

Стосовно Leopard 2 A6, він має нову 120 мм гладкоствольну гармату Rheinmetall L55 та інші зміни. Усі німецькі танкові батальйони так званих сил кризового втручання оснащені саме танками моделі A6.

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Де застосовували "Леопарди"

Leopard 2 той танк, який перевіряли не лише в теорії, але й на практиці бойових дій. Зокрема, використовувався німецькою армією в Косово та під час конфлікту 2001 року в Македонії, нідерландською, данською і канадською арміями в Афганістані, як частина Міжнародних сил сприяння безпеці, а також застосовуються турецькою армією в бойових діях у Сирії. Саме у бойових діях проти бойовиків ІДІЛ танки Leopard 2 зі складу ЗС Туреччини зазнали великих втрат. До того, навіть в Косово та Афганістані, "Леопарди" не несли настільки істотних ушкоджень. Станом на 2017 рік турки втратили у війні з ІДІЛ понад 10 німецьких танків. Попри це, ці танки довели, що здатні витримати й підрив на міні, зберігаючи життя екіпажу.

Фото: gettyimages / Leopard 2A6

 

Чому німецькі танки цінні для ЗСУ

До початку цього року, Україна мала у своєму розпорядженні бойові танки ще радянських часів, зокрема, Т-72 і Т-80. Багато експертів вважають Leopard 2 найкращим бойовим танком у світі. Він важить понад 60 тонн, має довжину близько десяти метрів та розвиває швидкість до 70 км/год. Зі своєю 120-міліметровою гладкоствольною гарматою "Леопард" може вражати цілі на відстані кількох тисяч метрів, як стоячи, так і під час руху. Переваги німецьких танків полягають у поєднанні вогневої потужності, броньованого захисту і мобільності, тим самим значно випереджаючи можливості аналогічних російських танків.

Хоч будь-які танки є важкими й помітними на полі бою, та вони є незамінними у сухопутних наступальних операціях. В Україні розгорнули десятки нових збройних бригад, які потребують бойової техніки, а саме танків з важкими гарматами. Тому чи старі Leopard 1, чи новіші Leopard 2 – це саме та техніка, яка здатна робити успішними як контрнаступальні дії, так і стримувати просування ворога.

Початок червня засвідчив, що завдяки західним танкам ЗСУ здатні змінювати лінію фронту і поступово пробивати лінії оборони ворога. Зокрема, як це вже сталося на запорізькому напрямку. Тож, чим більше танків вдасться отримати Україні, тим більшими будуть шанси швидкого звільнення окупованих територій.

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