Скільки всього танків і чому вони можуть "затриматися"?

Ще в січні Велика Британія оголосила про виділення для ЗСУ 14 танків Challenger 2 — стандартна танкова рота у країнах НАТО. Щодо кількості цих танків безпосередньо у Великій Британії, то станом на 2022 рік в активі цієї країни було 227 танків Challenger 2 (з них 148 планують модернізувати до Challenger 3) і ще близько 70 знаходяться на зберіганні у різному стані.

Разом з тим, пізніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час відвідин військової бази, де проходять навчання наші військові, заявив, що Україна може отримати більше британських танків, якщо вони будуть ефективні проти окупантів. Водночас нещодавно надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко розповів, що Україна зрештою отримає вдвічі більше британських танків – 28 одиниць Challenger 2 замість 14.

Щодо строків передачі танків Challenger 2, то спершу повідомлялося, що вони приїдуть в Україну вже в березні цього року, але зрештою ситуація дещо змінилася — міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що танки приїдуть в Україну орієнтовно у травні-червні цього року.

Такий строк передусім пов’язаний з тим, що наші танкісти, окрім безпосереднього опанування британського танка, будуть ще й вчитися воювати на ньому у складі підрозділів. Також тут варто пригадати й два такі факти: по-перше, Велика Британія у цьому році проведе навчання для майже 20 тисяч військових ЗСУ; по-друге, ця країна, крім танків, передає також й САУ AS90 та БТРи FV430 Mk3 Bulldog. Тобто йдеться вже про комплектне постачання і цілком ймовірно, що британці підготують для ЗСУ повноцінне готове до бою з’єднання.

Чому Challenger 2 можна назвати "особливим" у порівнянні з Abrams та Leopard

Британський основний бойовий танк FV4034 Challenger 2 можна назвати класичним західним танком без автомата заряджання і з екіпажем, що складається з чотирьох осіб. Перші машини надійшли на озброєння у 1995 році, проте мали низку недоліків, тому більшість з побудованих на той час танків залишалися на заводі, а на озброєння почали активно надходити вже у 1998 році.

Основний британський бойовий танк Challenger 2, фото: gettyimages

Challenger 2 створювався для заміни свого попередника, Challenger 1, і хоча, на перший погляд, ці танки здаються схожими, вони мають лише 3% взаємозамінних компонентів. І коли ми говоримо про Challenger 2, то передусім варто згадати його унікальну 120-мм гармату L30A1 довжиною 55 калібрів. Це нарізна гармата, яка передбачає використання неуніфікованих з НАТО боєприпасів. Серед усього, британський танк може бити ворога потужними бронебійно-фугасними HESH, які можуть знищувати як бронетехніку, так і укріплення ворога на відстані до 8 км і є ефективними проти танків — саме ці снаряди британці розробляли передусім для того, щоб нищити на полі бою радянські машини.

Танк захищено бронею Chobham другого покоління, яка також відома під назвою Dorchester — майже аналогічний захист має й американський танк Abrams. Ця броня ефективно захищає як від кумулятивних, так і підкаліберних боєприпасів. Водночас є опція встановлення додаткових бронемодулів і тоді вага танка зросте з 64 до 75 тонн.

Яким буде наступник танка Challenger 2

Як ми розповідали раніше, британці планують модернізувати майже півтори сотні своїх танків до рівня Challenger 3 — у Великій Британії вже затвердили остаточний вигляд цього танка й очікують, що всі модернізовані машини отримають до 2030 року. Процес модернізації проходитиме безпосередньо у Великій Британії за активної участі компанії Rheinmetall. Контракт на модернізацію машин було підписано у 2021 році на суму 0,97 млрд доларів (або ж приблизно 6,5 млн доларів за машину).

Модернізований танк Challenger 3 отримає низку оновлень, зокрема і нову гармату, фото: gettyimages

Машина отримає нову гладкоствольну 120-мм гармату L55 від Rheinmetall, яка також встановлюється на танках Leopard 2, замість нарізної L30, і, відповідно, можливість застосовувати програмовані боєприпаси. Башта танка теж буде нова, а головна "фішка" модернізації — тотальна цифровізація машини. Крім того, машина отримає нові прицільні пристрої.

Олексій Левков, Defense Express - спеціально для Еспресо.