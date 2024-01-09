Швеція передасть у фонд НАТО $5,8 млн: кошти підуть на допомогу Україні
Уряд Швеції ухвалив рішення про надання Україні 50 мільйонів шведських крон (5,8 мільйона доларів), вони підуть на фінансування вже погоджених проєктів, на які бракує коштів
Про це повідомляє пресслужба шведського уряду.
Кошти будуть спрямовані до фонду НАТО для України (Ukraine Comprehensive Assistance Package Fund).
Вони використовуватимуться для проєктів, щодо яких уже ухвалено рішення, але яким бракує фінансування, наприклад, на закупівлю оборонного устаткування, палива, медичного обладнання, обладнання для розмінування.
Також Швеція виділить по 5 мільйонів крон (майже 500 тисяч доларів) для підтримки Грузії і Молдови.
- 7 січня в ході візиту до Києва міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава заявила, що її країна внесе близько $37 мільйонів у трастовий фонд НАТО, щоб забезпечити системи виявлення безпілотних літальних апаратів в Україні.
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