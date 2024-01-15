Міноборони Естонії розробило план стратегії для країн Заходу, аби допомогти Україні перемогти у війні, - ЗМІ

Про це повідомляє ERR.

Експерти вважають, що, згідно з планом, усі протиріччя як у Брюсселі, так і у Вашингтоні будуть вирішені, і допомога в потрібних обсягах почне надходити Києву найближчим часом.

Документ призначений для всіх країн учасниць робочої групи Раммштайн, і є своєрідним закликом, котрий покликаний продемонструвати, що за умови консолідації зусиль західних країн внесок у перемогу України потрібен зовсім невеликий.

Наприклад, ВВП усіх країн учасниць робочої групи Раммштайн становить 47 трильйонів євро, з яких на допомогу Україні було спрямовано лише 0,2 відсотка. При цьому ВВП Росії оцінюється лише у 2 трильйони євро.

"Обсяг економіки Заходу більший за економіку Росії в десятки разів. Тут різниця величезна. Проблема в тому, що Росія вже перейшла на шлях військової економіки, тобто у них вже половина економіки працює безпосередньо на це, а на Заході це не так, ще не прокинулися, так би мовити", - зазначив голова комісії Рійгікогу з держоборони Калев Стойческу.

За словами директора Міжнародного центру оборони та безпеки Індрек Канник, країнам Заходу необхідно було з самого початку нарощувати обсяги виробництва військово-промислового сектора.

"Але головна проблема не нинішні обсяги виробництва, а нерішучість західних союзників і, на жаль, найбільшу роль тут відіграють США. Якби зараз Вашингтон робив чіткі кроки, то і європейські країни були б рішучішими", - заявив він.

Цього тижня Велика Британія та Україна уклали двосторонній договір про безпеку. На думку естонських фахівців, саме такого роду двосторонні угоди стануть запорукою стабільної підтримки Києва.

Естонія, наприклад, пообіцяла направляти Україні допомогу в розмірі 0,25% від ВВП протягом чотирьох років.