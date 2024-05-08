Ексчемпіон світу з боксу із ЗСУ пояснив, чому вболіватиме проти Ломаченка у бою за титул IBF

Про це Дзіндзірук розповів у коментарі Tribuna.com.

"Душею я вболіватиму за Камбососа. Бо до Ломаченка у мене специфічне відношення через його, скажемо так, неоднозначну позицію. Тому я за Камбососа", - сказав Дзіндзірук, який з початком повномасштабного вторгнення Росії вступив до лав ЗСУ.

За його словами, фаворитом бою за вакантний титул чемпіона світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) в легкій вазі (до 61,2 кг) він вважає австралійця.

"Не впевнений, що Василь може виграти. Камбосос – це хороший боксер у хорошій формі. Час, коли Ломаченко на піку міг перемогти будь-якого суперника, вже минув. Він зараз на спаді. Ставлю на те, що Камбосос переможе. Можливо навіть достроково", - спрогнозував Дзіндзірук.

Бій Камбосос - Ломаченко відбудеться 12 травня в Перті (Австралія).

48-річний Сергій Дзіндзірук з 2005 до 2011 року володів титулом чемпіона світу в першій середній вазі (до 69,9 кг) за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації).