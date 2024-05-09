"Реал" з Луніним переміг "Баварію" та вийшов до фіналу Ліги чемпіонів
У середу, 8 травня, мадридський "Реал" і мюнхенська "Баварія" зіграли у другому півфінальному матчі Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У першому матчі "Реал" та "Баварія" зіграли у Мюнхені внічию 2:2.
У Мадриді "Баварію" вивів вперед Альфонсо Девіс, який на 68-й хвилині пробив обвідним ударом впритул зі стійкою без шансів для Андрія Луніна. За 3 хвилини м'яч у ворота мюнхенців відправив Федеріко Вальверде, але рефері скасував взяття воріт через фол Начо проти Йозуа Кімміха в атаці.
"Реал" відігрався лише на 88-й хвилині. Мануель Нойєр після удару Вінісіуса Жуніора відбив м'яч перед собою, а на добиванні вдало зіграв Хоселу. А у компенсований час він оформив дубль та приніс мадридцям перемогу 2:1.
У фіналі "Реал" зустрінеться з німецькою "Борусією" з Дортмунду. Матч відбудеться 1 червня у Лондоні на "Вемблі".
Ліга чемпіонів
1/2 фіналу. Повторний матч
8 травня
"Реал" (Іспанія) - "Баварія" (Німеччина) 2:1
Голи: Хоселу, 88, 90+2 - Девіс, 68
Перший матч - 2:2
Ферлан Менді та Гаррі Кейн (на передньому плані), Фото: Getty Images
- 7 травня "Борусія" переграла у Парижі французький ПСЖ та стала першим фіналістом Ліги чемпіонів.
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