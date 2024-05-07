"Борусія" сенсаційно обіграла ПСЖ і стала першим фіналістом Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У першому матчі "Борусія" у Дортмунді перемогла ПСЖ з рахунком 1:0. Сьогоднішній матч закінчився з ідентичним результатом. Єдиний гол за німців на 50-й хвилині забив Матс Хуммельс, який вдало зіграв під час кутового.

Іншого півфіналіста 8 травня визначать іспанський "Реал" та німецька "Баварія", які зіграли у Мюнхені внічию 2:2.

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Фінальна гра відбудеться 1 червня.

Ліга чемпіонів

1/2 фіналу. Повторний матч

7 травня

ПСЖ (Франція) - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) 0:1

Гол: Хуммельс, 50