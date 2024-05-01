ПСЖ програв "Боруссії" у першому півфіналі Ліги чемпіонів
У середу, 1 травня, дортмундська "Боруссія" і французький ПСЖ зіграли у першому півфіналі Ліги чемпіонів, матч закінчився перемогою німців
Про це повідомляє Еспресо.TV.Зустріч "Боруссії" Дортмунд та ПСЖ закінчилась з рахунком 1:0 на користь німецької команди. Перший і єдиний м'яч у поєдинку забив Ніклас Фуллькруг.
Матч-відповідь пройде 7 травня.
Ліга чемпіонів
Півфінал. Перший матч
1 травня
"Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) - ПСЖ (Франція) 1:0
Гол: Фуллькруг, 36
Фото: Getty Images
- У чвертьфіналі Ліги чемпіонів ПСЖ пройшов "Барселону", а дортмундська "Боруссія" переграла мадридський "Атлетико".
- У вівторок, 30 квітня, мюнхенська "Баварія" зіграла внічию проти мадридського "Реалу" в першому півфіналі Ліги чемпіонів.
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