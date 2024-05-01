ПСЖ програв "Боруссії" у першому півфіналі Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Зустріч "Боруссії" Дортмунд та ПСЖ закінчилась з рахунком 1:0 на користь німецької команди. Перший і єдиний м'яч у поєдинку забив Ніклас Фуллькруг.

Матч-відповідь пройде 7 травня.

Ліга чемпіонів

Півфінал. Перший матч

1 травня

"Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) - ПСЖ (Франція) 1:0

Гол: Фуллькруг, 36

Фото: Getty Images