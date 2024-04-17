ПСЖ у більшості шокував "Барселону" та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Барселона" розпочинала гру-відповідь після гостьової перемоги 3:2. Ще суттєвішою перевага каталонців стала на 12-й хвилині повторного матчу, коли їх вперед вивів Рафінья.

Проте вже на 29-й хвилині "Барселона" залишилася у меншості через вилучення Рональда Араухо. ПСЖ скористався чисельною перевагою наприкінці першого тайму - у ворота своєї колишньої команди забив Усман Дембеле.

Парижани продовжили домінувати та на початку другого тайму вийшли вперед зусиллями Вітіньї. На 60-й хвилині Усман Дембеле заробив пенальті, який реалізував Кіліан Мбаппе та зробив становище "Барси" критичним. А на 89-й хвилині форвард оформив дубль та довів рахунок до розгромного.

ПСЖ переміг "Барселону" 4:1 та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів. Там він зустрінеться з німецькою "Борусією" з Дортмунду.

Ліга чемпіонів

1/4 фіналу. Повторний матч

16 квітня

"Барселона" (Іспанія) - ПСЖ (Франція) 1:4

Голи: Рафінья,12 - Дембеле, 40, Вітінья, 54, Мбаппе, 60 (пен.), 89

Вилучення: Араухо, 29 ("Барселона")

Перша гра - 3:2