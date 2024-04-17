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Головна Футбол ПСЖ у більшості шокував "Барселону" та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів

ПСЖ у більшості шокував "Барселону" та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів

17 квітня, 2024 середа
00:00
Футбол Усман Дембеле (у світлій формі), Барселона - ПСЖ

У вівторок, 16 березня, у повторному чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів іспанська "Барселона" у меншості програла французькому ПСЖ та вилетіла з турніру

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

"Барселона" розпочинала гру-відповідь після гостьової перемоги 3:2. Ще суттєвішою перевага каталонців стала на 12-й хвилині повторного матчу, коли їх вперед вивів Рафінья. 

Проте вже на 29-й хвилині "Барселона" залишилася у меншості через вилучення Рональда Араухо. ПСЖ скористався чисельною перевагою наприкінці першого тайму - у ворота своєї колишньої команди забив Усман Дембеле. 

Парижани продовжили домінувати та на початку другого тайму вийшли вперед зусиллями Вітіньї. На 60-й хвилині Усман Дембеле заробив пенальті, який реалізував Кіліан Мбаппе та зробив становище "Барси" критичним.  А на 89-й хвилині форвард оформив дубль та довів рахунок до розгромного. 

ПСЖ переміг "Барселону" 4:1 та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів. Там він зустрінеться з німецькою "Борусією" з Дортмунду. 

Ліга чемпіонів

1/4 фіналу. Повторний матч

16 квітня

"Барселона" (Іспанія) - ПСЖ (Франція) 1:4

Голи: Рафінья,12 - Дембеле, 40, Вітінья, 54, Мбаппе, 60 (пен.), 89 

Вилучення: Араухо, 29 ("Барселона")

Перша гра - 3:2

Теги:
Спорт
Ліга чемпіонів
Барселона
ПСЖ
Хаві
Луїс Енріке
Кіліан Мбаппе
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