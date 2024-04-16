"Борусія" розбила "Атлетико" у повторному чвертьфіналі ЛЧ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Борусії" у Дортмунді в матчі з "Атлетико" було необхідно відіграватися після поразки у Мадрид - 1:2.

Німецький клуб ще за підсумками першого тайму вийшов вперед у двоматчевому протистоянні. На 34-й хвилині "Борусію" вивів вперед Юліан Брандт. За 5 хвилин перевагу дортмундців збільшив Іан Матсен.

"Атлетико" в другому таймі перехопив ініціативу. Спочатку Матч Гуммельс забив у свої ворота. А на 64-й хвилині відзначився Анхель Корреа та зрівняв рахунок.

"Борусія" знову вийшла вперед на 71-й хвилині, коли відзначився Ніклас Фуллькруг. Майже одразу після цього четвертий гол у ворота мадридців відправив Марсель Забітцер.

"Борусія" перемогла "Атлетико" 4:2 та вийшла до півфіналу ЛЧ.

Ліга чемпіонів

1/4 фіналу. Повторний матч

16 квітня

"Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - "Атлетико" (Іспанія) 4:2

Голи: Брандт, 34, Матсен, 39, Фуллькруг, 71, Забітцер, 74 - Гуммельс, 49 (авт.), Корреа, 64

Перша гра - 1:2