"Борусія" розбила "Атлетико" у повторному чвертьфіналі ЛЧ
У вівторок, 16 квітня, у повторному матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів дортмундська "Борусія" переграла на своєму полі мадридський "Атлетико" та вийшла до півфіналу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Борусії" у Дортмунді в матчі з "Атлетико" було необхідно відіграватися після поразки у Мадрид - 1:2.
Німецький клуб ще за підсумками першого тайму вийшов вперед у двоматчевому протистоянні. На 34-й хвилині "Борусію" вивів вперед Юліан Брандт. За 5 хвилин перевагу дортмундців збільшив Іан Матсен.
"Атлетико" в другому таймі перехопив ініціативу. Спочатку Матч Гуммельс забив у свої ворота. А на 64-й хвилині відзначився Анхель Корреа та зрівняв рахунок.
"Борусія" знову вийшла вперед на 71-й хвилині, коли відзначився Ніклас Фуллькруг. Майже одразу після цього четвертий гол у ворота мадридців відправив Марсель Забітцер.
"Борусія" перемогла "Атлетико" 4:2 та вийшла до півфіналу ЛЧ.
Ліга чемпіонів
1/4 фіналу. Повторний матч
16 квітня
"Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - "Атлетико" (Іспанія) 4:2
Голи: Брандт, 34, Матсен, 39, Фуллькруг, 71, Забітцер, 74 - Гуммельс, 49 (авт.), Корреа, 64
Перша гра - 1:2
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.36 Купівля 39.36Продаж 39.87
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.75
- Актуальне
- Важливе