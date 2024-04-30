"Реал" і "Баварія" зіграли внічию у першому півфіналі Ліги чемпіонів
У вівторок, 30 квітня, мюнхенська "Баварія" зіграла внічию проти мадридського "Реалу" у першому півфіналі Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився з рахунком 2:2. "Реал" зумів вийти вперед на 24-й хвилині, бразилець Вінісіус Жуніор відгукнувся на розкішну передачу Тоні Крооса та вразив ворота Мануеля Нойєра.
"Баварія" зуміла відповісти лише на старті другого тайму. Спершу Лерой Сане зрівняв рахунок на 53-й хвилині, а за декілька миттєвостей Гаррі Кейн реалізував пенальті.
Фото: Getty Images
"Реал" зумів врятуватись від поразки на 83-й хвилині. Родріго заробив пенальті, а одинадцятиметровий удар реалізував його товариш Віні Жуніор.
Українець Андрій Лунін вийшов у стартовому складі "Реала". FlashScore нагородив воротаря оцінкою 6,8.
Матч-відповідь пройде 8 травня.
Ліга чемпіонів
Півфінал. Перший матч
30 квітня
"Баварія" (Німеччина) - "Реал" (Іспанія) 2:2
Голи: Сане, 53, Кейн, 57 (пен.) - В. Жуніор, 24, 83 (пен.)
Фото: Getty Images
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