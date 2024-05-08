Microsoft побудує в американському штаті Вісконсін дата-центр вартістю $3,3 млрд

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Білий дім.

Зазначено, що Байден відвідає Вісконсін для оголошення планів Microsoft побудувати дата-центр, який створить тисячі робочих місць. Об’єкт корпорації буде розташований на землі, де тайванський виробник електроніки Foxconn планував побудувати завод за $10 млрд. Експрезидент США Дональд Трамп назвав компанію "восьмим чудом світу" до того як Foxconn різко скоротив свої плани.

Білий дім підкреслив, що плани Microsoft сприятимуть створенню 2,3 тис. робочих місць на будівництві та близько 2 тис. постійних робочих місць. У повідомленні резиденції американського президента йдеться, відколи Байден обійняв свою посаду в Расині було додано майже 4 тис. робочих місць, тоді як близько 1 тис. у виробництві було втрачено за часів адміністрації Трампа.

Відомо, що Microsoft співпрацюватиме з Технічним коледжем Gateway для підготовки тисячі співробітників для центрів обробки даних та інших ролей до 2030 року. Корпорація водночас співпрацюватиме над підготовкою тисячі бізнес-лідерів для впровадження штучного інтелекту у свою діяльність.

"Разом ці інвестиції дозволять промисловому центру зайняти лідируючі позиції в галузях майбутнього", - наголошують у Білому домі.

Також Байден використає свою четверту цьогорічну поїздку до Вісконсину для зустрічі з волонтерами з темношкірої громади Расіна.

Reuters зауважує, що цей американський штат є одним із семи, які мають вирішальне значення для переобрання Байдена в 2024 році. Тому він хоче зміцнити підтримку серед темношкірих виборців напередодні виборів президента США 5 листопада.