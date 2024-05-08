Microsoft створила модель ШІ для американських спецслужб

Про це повідомляє Bloomberg.

Зауважено, що це є першим випадком, коли велика мовна модель може працювати повністю без інтернет-зв’язку. У повідомленні йдеться, більшість моделей ШІ, зокрема ChatGPT i OpenAI, для вивчення й встановлення закономірностей використовують хмарні дані, але "Microsoft хотіла надати справді безпечну систему для розвідувального співтовариства США".

"Це вперше, коли ми маємо ізольовану версію - ізольована означає, що вона не підключена до інтернету - і знаходиться в спеціальній мережі, доступ до якої має лише уряд США", - розповів технічний директор Microsoft зі стратегічних місій і технологій Вільям Чаппелл.

Зазначено, нова модель GPT-4 є статичною: вона може читати файли, але не навчатися завдяки цій інформації або даним з інтернету. У такому випадку американський уряд зможе запобігти витоку секретної інформації.

До секретної генеративної служби ШІ, за словами Чаппелла, теоретично зможуть отримати доступ близько 10 тис. осіб.