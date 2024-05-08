Microsoft створила модель ШІ для американських спецслужб
Корпорація Microsoft створила для розвідувальних служб США генеративну модель штучного інтелекту на основі GPT-4, яка може працювати без інтернету та використовуватись для аналізу секретної інформації
Про це повідомляє Bloomberg.
Зауважено, що це є першим випадком, коли велика мовна модель може працювати повністю без інтернет-зв’язку. У повідомленні йдеться, більшість моделей ШІ, зокрема ChatGPT i OpenAI, для вивчення й встановлення закономірностей використовують хмарні дані, але "Microsoft хотіла надати справді безпечну систему для розвідувального співтовариства США".
"Це вперше, коли ми маємо ізольовану версію - ізольована означає, що вона не підключена до інтернету - і знаходиться в спеціальній мережі, доступ до якої має лише уряд США", - розповів технічний директор Microsoft зі стратегічних місій і технологій Вільям Чаппелл.
Зазначено, нова модель GPT-4 є статичною: вона може читати файли, але не навчатися завдяки цій інформації або даним з інтернету. У такому випадку американський уряд зможе запобігти витоку секретної інформації.
До секретної генеративної служби ШІ, за словами Чаппелла, теоретично зможуть отримати доступ близько 10 тис. осіб.
- 21 квітня компанія Microsoft презентувала нову модель штучного інтелекту, яка здатна на основі нерухомого зображення обличчя та аудіозапису розмови автоматично створювати реалістичне відео, на якому ця людина говорить.
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