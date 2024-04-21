Microsoft створила нову модель штучного інтелекту, здатну перетворювати фото на реалістичне відео

Про це повідомляє CNN.

За допомогою цієї моделі ШІ, яка отримала назву VASA-1, на основі фотореалістичних облич, а також мультфільмів або художніх творів можна створювати відео з переконливою синхронізацією губ і природними рухами обличчя та голови.

В одному з демонстраційних відео науковці показали, як вони анімували Мону Лізу, щоб вона читала комедійний реп у виконанні акторки Енн Хетеуей.

Microsoft заявила, що ця технологія може бути використана в освіті або для "покращення доступності для людей з проблемами спілкування", або потенційно для створення віртуальних компаньйонів для людей.

Однак водночас зростає занепокоєння з приводу того, що цим інструментом можуть зловживати та видавати себе за реальних людей. Дехто з експертів також занепокоєний тим, що ця технологія може ще більше підірвати творчі індустрії - від кіно до реклами.

Наразі Microsoft заявила, що не планує випускати модель VASA-1 у відкритий доступ.

"Ми виступаємо проти будь-якої поведінки, спрямованої на створення оманливого або шкідливого контенту про реальних людей", - заявили дослідники Microsoft, додавши, що компанія "не планує випускати" продукт публічно, "поки не буде впевнена, що технологія буде використовуватися відповідально і відповідно до належних правил".

Дослідники стверджують, що нова модель ШІ від Microsoft була навчена на численних відеозаписах облич людей під час розмови, і вона здатна розпізнавати природні рухи обличчя і голови, включаючи "рух губ, вираз обличчя, погляд очей і моргання".