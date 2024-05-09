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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Система РСЗВ, 1300 окупантів та 11 танків: втрати РФ за добу війни в Україні

9 травня, 2024 четвер
07:40
Війна з Росією втрати окупантів
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Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося 146 бойових зіткнень. Українські захисники відбили атаки на 7 напрямках та ліквідували 1300 окупантів

Про це 9 травня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 478 730 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 7429 (+11) од,
  • бойових броньованих машин - 14 281 (+35) од,
  • артилерійських систем – 12 340 (+23) од,
  • РСЗВ – 1058 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 793 (+1) од,
  • літаків – 349 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9775 (+47),
  • крилаті ракети ‒ 2192 (+41),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16 618 (+69) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2027 (+8) од.

Зведення Генштабу: На фронті відбулося 146 боєзіткнень: на якому напрямку РФ атакує найбільше

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 16 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 11 атак в районах Макіївки, Невського, Новолюбівки, Твердохлібового та Серебрянського лісництва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 26 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Андріївка, Верхньокам’янське, Новий, Виїмка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 45 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Калинове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Нетайлове та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, противник 4 рази безуспішно атакував позиції наших військ.

Сили оборони уразили 2 артилерійські засоби та 10 районів зосередження особового складу ворога

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах, 10 районах зосередження особового складу та іншому важливому об’єкту противника.

Армія РФ завдала 60 ракетних та 90 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 146 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 60 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 17 ударних БПЛА.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Шалигине, Юнаківка Сумської області; Білий Колодязь, Старий Салтів та Лук’янці Харківської області; Лиман, Часів Яр, Дружба, Північне, Олександропіль, Стара Миколаївка, Новоселівка Перша, Карлівка, Московське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове, Урожайне, Костянтинівка та Старомайорське Донецької області; Веселянка, Оріхів, Роботине Запорізької області; Ольгівка, Берислав, Кізомис Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

  • У ніч з 8 на 9 травня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України. Більше про атаку читайте тут!
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