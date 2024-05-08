Литва не депортуватиме чоловіків призовного віку в Україну

Про це пише LRT.

При цьому прем'єрка Литви зазначила, що її країна може допомогти іншим чином.

"Ми не будемо влаштовувати депортацій або шукати українських чоловіків у країні, тому що це було б незаконно", — сказала Шимоніте, додавши, що ЄС гарантував їм захист до березня 2025 року.

Однак, за її словами, якщо Київ доведе, що деякі з них дійсно ухиляються від військової служби, їм може бути відмовлено у наданні посвідки на постійне проживання.

"Ми прагнемо допомогти Україні, гарантувати, що вона має потенціал для оновлення своїх Збройних Сил, і дати можливість людям, які воювали протягом тривалого часу, відпочити", — сказала Шимоніте.

Видача чоловіків Україні: що відомо

25 квітня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони "виконали свій громадянський обов'язок".

Однак кілька днів потому міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що допомога Україні у поверненні українців мобілізаційного віку додому для Польщі може бути "етично неоднозначною". "Україні тут справді потрібно проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ​​ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захистити свою Батьківщину", - сказав він.

30 квітня міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчін Кервінський сказав, що Варшава у новій редакції закону про допомогу громадянам України через війну має намір урегулювати питання перебування у Польщі чоловіків призовного віку.

Пізніше Косіняк-Камиш сказав, що рішення про сприяння у поверненні чоловіків призовного віку в Україну мають ухвалювати на рівні ЄС. Перемовини щодо цього вже розпочато.

Водночас посол України в Польщі Василь Зварич сказав, що Київ офіційно не звертався ні до польської сторони, ні до будь-яких інших партнерів із проханням сприяти поверненню чоловіків призовного віку в Україну.

При цьому радник керівника ОП Михайло Подоляк вважає несправедливим, що частина громадян України під час війни перебуває за кордоном, і наполягає на їхньому поверненні.