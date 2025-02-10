ССО ЗСУ створили календар-довідник на 2025 рік про рух опору
Сили Спеціальних Операцій випустили календар, який розповідає про те, як рух опору протидіє окупаційним силам Росії. Кожен місяць знайомить з діяльністю, яку здійснюють партизанські сили, підпілля та допоміжні сили
Про це повідомили у телеграм-каналі Сил Спеціальних Операцій ЗСУ.
Вийшов календар "Четвертий рік тотального спротиву". Кожна сторінка календаря-довідника розповідає про те, як рух опору протидіє окупаційним силам.
Фото: ССО ЗСУ
Календар починається з 24 лютого – дати початку повномасштабного й тотального спротиву українців російським військам. Окремо в календарі є й про символіку руху опору та текст маніфесту тих, хто веде непомітний, але відчутний спротив у окупації.
Фото: ССО ЗСУ
Фото: ССО ЗСУ
Фото: ССО ЗСУ
Фото: ССО ЗСУ
Фото: ССО ЗСУ
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