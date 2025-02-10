Потап заявив, що "люди з ОП" просили його займатися культурною дипломатією і волонтерством
Музичний продюсер Потап в інтервʼю росіянину Юрію Дудю розповів, що на початку повномасштабної війни йому дзвонили "з керівництва країни" і просили продовжувати волонтерити
Про це він сказав в інтервʼю російському пропагандисту Юрію Дудю.
Музичний продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, дав перше інтервʼю з початку повномасштабного вторгнення російському пропагандисту Юрію Дудю. Репер, який нині мешкає в Іспанії, поділився, що наразі вся його робота відбувається за кордоном. З Україною його повʼязує лише "благодійність і допомога армії".
Дудь запитав, чим Потап займався перші 5 місяців після того, як почалося повномасштабне вторгнення.
"Ці 5 місяців ми перебували в нескінченному турі, тому що кричали про Україну весь час. Дуже складна ситуація, тому що ти не уявляєш, що робити. Собаки, діти, коні, люди, треба допомогти", - сказав Потап.
Він розповів, що його зв'язки в бізнесі допомогли отримувати допомогу для військових. За словами репера, Потапу передавали для військовослужбовців бронежилети, вони з Настею виступали на іспанському телебаченні, щоб збирати гроші для війська, брали участь у концертах на підтримку благодійних організацій, які збирали гроші для України.
"Нескінченний потік передачі військової і гуманітарної допомоги, не підводячи голови. І подорожування по всьому світу, де я за кадром, а Настя - в кадрі, розповідаємо про війну, кричимо, бо люди не знають, що відбувається", - зазначив Потап.
Він наголосив, що "різні люди" з України дзвонили йому з проханням "продовжувати робити те, що вони вміють". Коли Дудь уточнив, хто саме дзвонив, Потап відповів: "З керівництва нашої країни. Казали: "Будь ласка, продовжуйте це робити. Ви вмієте це робити, продовжуйте". З офісу президента дзвонили. Я написав у другий день (повномасштабного вторгнення, - ред.) разом з Настею пісню "Я - Україна". Настя хрипіла на студії, не могла її співати, тому що перехоплювало подих. І нам надійшов сигнал: "Будь ласка, робіть це. Ви вмієте діставатися до тих способів, яких не всі ми дістаємось".
Коли ведучий запитав, як Потап виїжджає з України, продюсер заявив, що має легальний спосіб.
"Всі артисти українські виїжджають на концерти, на гастролі. Є різні міністерства і різні види професій, які мають можливість виїжджати. Є різні способи легально виїжджати. У мене один з таких способів. Я виїжджаю-приїжджаю. Це складна схема", - додав репер.
- Потап також пригадав, що 24 лютого 2022 року о 05:45 його життя "змінилося кардинально". Він тоді з Настею Каменських перебував у Мадриді. Він також прокоментував свій вступ до Територіальної оборони заочно.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.34 Купівля 41.34Продаж 41.86
- EUR Купівля 42.74Продаж 43.47
- Актуальне
- Важливе