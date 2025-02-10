Вступ до ТрО "заочно", легальні виїзди та "цікава" російськомовна аудиторія: Потап дав інтерв'ю Дудю

Про це він сказав в інтерв'ю російському пропагандисту Юрію Дудю.

Музичний продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, дав перше з початку повномасштабного вторгнення інтерв'ю російському пропагандисту Юрію Дудю. Пояснюючи, чому він обрав саме його, репер зазначив, що йому цікава аудиторія російського блогера.

"Мені цікавий ти як співрозмовник, мені цікава твоя аудиторія. У мене є позиція. Я повністю занурився в роботу на міжнародних ринках, я будую міжнародний холдинг, це займає колосальний обсяг часу. Тому настав час зʼявитися. Тебе точно я дивлюся, і з тобою цікаво поговорити", - сказав Потап.

Репер поділився, що розмовляє російською, щоб донести іншій аудиторії українську позицію.

"Українські політики й артисти у побуті, у спілкуванні й у роботі часто не соромляться говорити російською мовою. Коли доходить до інтерв'ю, до сцени, вони стають противниками російською мови. Я ж знаю українську мову, я вільно володію, я українець, не пропагую російську. Але коли потрібно донести позицію іншою мовою, я це роблю. Я це можу робити російською, іспанською, англійською", - запевнив музикант.

Потап пригадав, що 24 лютого 2022 року о 05:45 його життя "змінилося кардинально". Він тоді з Настею Каменських перебував у Мадриді.

"Не знав і не думав, і ніколи не уявляв, що треба буде починати життя з самого початку в 40 років, коли все розписано, все розраховано. Усе перетворилося на страшний сон", - наголосив Потап.

Коли Дудь запитав, чи дійсно Потап виїхав з України напередодні повномасштабного вторгнення, бо злякався, Потап відповів: "Я не розумію, про що йдеться, бо я постійно виїжджаю і в'їжджаю в Україну. У мене є легальний спосіб це робити. Я це роблю постійно. Вся моя робота за кордоном, усі мої гроші, зароблені за кордоном, йдуть на допомогу армії, волонтерам, благодійним організаціям. Мені й у цих справах доводиться повертатися в Україну. Зараз у мене з активностей в Україні залишилися благодійність і допомога армії. Уся робота за кордоном".

Він також прокоментував свій вступ до Територіальної оборони заочно.

"Великі черги на запис, тому я попросив зайняти мені місце в черзі, щоб я записався. І я записався", - наголосив репер.

Потап заявив Дудю, що той "до**ався" до слів, коли росіянин поставив уточнювальні запитання.

"Ми встигли все в теробороні. Ні в чому серйозному участі не брали, але встигли попатрулювати, поїздити з хлопцями, потримати в руках зброю і побути там. У той час всі ми там були залучені", - додав Потап.