Україна долучиться до Європейського гаманця цифрової ідентифікації до кінця 2026 року
Україна успішно протестувала Європейський гаманець цифрової ідентифікації (EU Digital Identity Wallet). Його планують запустити до кінця 2026 року
Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Україна успішно пройшла тестування Європейського гаманця цифрової ідентифікації. Його запустять до кінця 2026 року
У Мінцифри зазначили, що це нововведення дозволить українцям користуватися цифровими документами за кордоном, а також європейцям — використовувати свої документи під час перебування в Україні.
"Уперше зустрілися з учасниками консорціуму Potential, щоб протестувати сумісність електронних документів із прототипами цифрових європейських гаманців. Наші розробники перевірили, як працюють документи в Дії разом із мобільними застосунками країни ЄС", - зазначили у відомстві.
EU Digital Identity Wallet стане важливим інструментом у багатьох повсякденних ситуаціях за кордоном, таких як реєстрація SIM-карт, відкриття банківських рахунків та доступ до документів на мобільних пристроях.
"Україна — єдина держава із 20 країн-учасниць, яка ще не є членом ЄС. Наш досвід побудови цифрової держави унікальний і важливий для всього світу. Працюємо далі та наближаємося до єдиного цифрового ринку ЄС", - підсумували в Мінцифри.
- У березні минулого року в ЄС проголосували за створення Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI). Згідно з рішенням, Україна мала долучитись до створення пілота проєкту.
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