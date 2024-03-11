Україна долучитися до пілоту цифрового гаманця для країн ЄС
В ЄС проголосували за створення Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI), Україна долучиться до створення пілоту проєкта
Про це розповів віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.
"Держави-учасники консорціуму POTENTIAL повинні представити свої національні гаманці ЄС протягом двох років, а тестування прототипів має завершитися до квітня 2025 року. Україна - єдина країна в складі консорціуму, яка наразі не є членом ЄС, але вже активно бере участь у процесі формування майбутньої електронної ідентифікації в ЄС", - заявив Федоров.
За його словами, команда Мінцифри бере участь у пілотному проекті ЄС, де тестуватимуть транскордонну взаємодію Дії.
Також міністр зазначив, що Дія - це український цифровий гаманець. Тож після запуску пілота в ЄС українці зможуть використовувати там Дію, а європейці - свої цифрові гаманці в Україні.
"Із цифровим гаманцем можна буде онлайн зручно й безпечно відкривати банківський рахунок, мати постійний доступ до водійських посвідчень у телефоні, користуватися електронним підписом та отримувати електронні медичні рецепти", - розповів він.
До кінця першого кварталу цього року Єврокомісія має опублікувати уніфіковані вимоги для гаманців EUDI. Дія реалізувала більшість функцій EUDI задовго до презентації пропозиції Єврокомісії. Наступне завдання - досягти визнання в ЄС.
- 29 лютого міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в Дії з'явиться чат-бот на основі штучного інтелекту: помічницю зватимуть Надія.
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