У Дії з'явиться чат-бот на основі ШІ: помічницю зватимуть Надія, - Федоров

Про це він написав у telegram.

За словами Федорова, наразі команда Дії працює над впровадженням у застосунок помічниці на основі штучного інтелекту, яку зватимуть Надія. Помічниця допомагатиме контактному центру відповідати на звернення.

Міністр розповів, що для реалізації проєкту планують використати технологічне рішення від "однієї з топових міжнародних компаній".

"Це буде чатбот нового покоління, який у чаті спілкуватиметься людяною мовою й допоможе розв’язати нескладну проблему. Його основними перевагами будуть швидкість відповіді та економія часу й ресурсів команди підтримки Дії", - зазначив Федоров.

Він додав, що наразі якість відповідей ШІ-помічника влаштовує на 80%, втім є проблеми зі швидкістю відповіді.

"Працюємо й над цим. Це буде революційна технологія не тільки для України, а й для урядів усього світу. Під час бета-тестування зможете навчити помічника якісніше відповідати на запити", - підсумував Федоров.