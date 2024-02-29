У Дії з'явиться чат-бот на основі ШІ: помічницю зватимуть Надія, - Федоров
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в Дії з'явиться чат-бот на основі штучного інтелекту: помічницю зватимуть Надія
Про це він написав у telegram.
За словами Федорова, наразі команда Дії працює над впровадженням у застосунок помічниці на основі штучного інтелекту, яку зватимуть Надія. Помічниця допомагатиме контактному центру відповідати на звернення.
Міністр розповів, що для реалізації проєкту планують використати технологічне рішення від "однієї з топових міжнародних компаній".
"Це буде чатбот нового покоління, який у чаті спілкуватиметься людяною мовою й допоможе розв’язати нескладну проблему. Його основними перевагами будуть швидкість відповіді та економія часу й ресурсів команди підтримки Дії", - зазначив Федоров.
Він додав, що наразі якість відповідей ШІ-помічника влаштовує на 80%, втім є проблеми зі швидкістю відповіді.
"Працюємо й над цим. Це буде революційна технологія не тільки для України, а й для урядів усього світу. Під час бета-тестування зможете навчити помічника якісніше відповідати на запити", - підсумував Федоров.
- 26 лютого Міністерство цифрової трансформації запустило бета-тестування нової послуги в застосунку Дія. Там з'являться цифрові документи про освіту, зокрема атестати й дипломи.
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