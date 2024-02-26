Атестати й дипломи в Дії: в Україні тестуватимуть нову послугу

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою. При працевлаштуванні не треба буде нести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО — зі свідоцтвами. Навіть якщо виїхали за кордон, усе зручно й під рукою — у Дії", - написав чиновник.

Він запросив українців узяти участь у бета-тестуванні послуги. Для цього потрібно:

бути громадянином України;

мати щонайменше 14 років;

мати ідентифікаційний код.

"У вас можуть підтягнутися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії", - написав Федоров.