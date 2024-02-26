Атестати й дипломи в Дії: в Україні тестуватимуть нову послугу
Міністерство цифрової трансформації запускає бета-тестування нової послуги в застосунку Дія. Там з'являться цифрові документи про освіту, зокрема атестати й дипломи
Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою. При працевлаштуванні не треба буде нести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО — зі свідоцтвами. Навіть якщо виїхали за кордон, усе зручно й під рукою — у Дії", - написав чиновник.
Він запросив українців узяти участь у бета-тестуванні послуги. Для цього потрібно:
- бути громадянином України;
- мати щонайменше 14 років;
- мати ідентифікаційний код.
"У вас можуть підтягнутися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії", - написав Федоров.
- Раніше цього місяця Федоров анонсував запуск освітнього застосунку Мрія для школярів.
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