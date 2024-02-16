В Україні анонсували запуск застосунку для школярів Мрія. Деталі
У п'ятницю, 16 лютого, Уряд ухвалив постанову про застосунок для школярів - Мрія
Про це віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у своєму телеграм-каналі.
"Це буде абсолютно нова сутність і підхід до освіти — із програмами розвитку здібностей учнів та шкалою успішності. Мрія допоможе самореалізуватися, дасть зручний доступ до знань та змогу будувати індивідуальні освітні траєкторії", - пише Федоров.
За словами міністра, у застосунку Мрія буде бібліотека контенту, який потрібен конкретній дитині, інформація про освітні програми, курси, позашкільні активності, олімпіади, гуртки, а також відеоматеріали. Також буде Мрія-ID - електронний учнівський квиток, який працюватиме, так само як і документи в Дії.
"Запуск Мрії буде проривом. За якісною освітою - майбутнє. Дбаємо про це вже зараз", - йдеться у повідомленні.
- З 15 лютого працедавці, які облаштували робоче місце для людини з інвалідністю, можуть отримати компенсацію від держави через Дію.
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