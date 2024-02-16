Отримати компенсацію за облаштування робочого місця для людей з інвалідністю тепер можна через Дію: деталі

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

"Для усунення бар'єрів на робочому місці ми запровадили в серпні минулого року програму компенсацій роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю... Ми даємо роботодавцям можливість зробити робоче середовище для своїх працівників максимально комфортним і безпечним. Вони можуть придбати для співробітників з інвалідністю необхідні їм меблі, обладнання, допоміжні засоби, а держава компенсує їхню вартість", - сказала очільниця відомства Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що від початку запуску програми працедавці облаштували понад 100 робочих місць для працівників з інвалідністю та отримали майже 7 млн грн компенсації від держави.

Яку компенсацію може отримати працедавець

Відповідно до умов програми, працедавець може отримати компенсацію за облаштування робочого місця за працевлаштованих людей із першою групою інвалідності — до 106,5 тис. грн, з другою групою інвалідності — до 71 тис. грн.

Як подати заявку на компенсацію

авторизуватися на порталі Дія за допомогою КЕП;

заповнити заяву: вказати дані про особу з інвалідністю та облаштоване робоче місце;

прикріпити документи, які підтверджують працевлаштування, купівлю допоміжних засобів і довідку медико-соціальної експертної комісії, яка засвідчує інвалідність співробітника;

вказати IBAN свого рахунку;

підписати заяву КЕПом.

Рішення буде ухвалене впродовж 10 робочих днів, в разі позитивного - кошти надійдуть на рахунок протягом 5 робочих днів.