Отримати компенсацію за облаштування робочого місця для людей з інвалідністю тепер можна через Дію: деталі
З 15 лютого працедавці, які облаштували робоче місце для людини з інвалідністю, можуть отримати компенсацію від держави через Дію
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
"Для усунення бар'єрів на робочому місці ми запровадили в серпні минулого року програму компенсацій роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю... Ми даємо роботодавцям можливість зробити робоче середовище для своїх працівників максимально комфортним і безпечним. Вони можуть придбати для співробітників з інвалідністю необхідні їм меблі, обладнання, допоміжні засоби, а держава компенсує їхню вартість", - сказала очільниця відомства Юлія Свириденко.
Вона зазначила, що від початку запуску програми працедавці облаштували понад 100 робочих місць для працівників з інвалідністю та отримали майже 7 млн грн компенсації від держави.
Яку компенсацію може отримати працедавець
Відповідно до умов програми, працедавець може отримати компенсацію за облаштування робочого місця за працевлаштованих людей із першою групою інвалідності — до 106,5 тис. грн, з другою групою інвалідності — до 71 тис. грн.
Як подати заявку на компенсацію
- авторизуватися на порталі Дія за допомогою КЕП;
- заповнити заяву: вказати дані про особу з інвалідністю та облаштоване робоче місце;
- прикріпити документи, які підтверджують працевлаштування, купівлю допоміжних засобів і довідку медико-соціальної експертної комісії, яка засвідчує інвалідність співробітника;
- вказати IBAN свого рахунку;
- підписати заяву КЕПом.
Рішення буде ухвалене впродовж 10 робочих днів, в разі позитивного - кошти надійдуть на рахунок протягом 5 робочих днів.
- У грудні 2023 року Свириденко повідомляла, що уряд запланував створення 10 тис. робочих місць для людей з інвалідністю у 2024 році.
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