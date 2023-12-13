Уряд запланував створення 10 тис. робочих місць для людей з інвалідністю у 2024 році

Про це повідомила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко, передає пресслужба відомства.

"На сьогодні ми, як держава, маємо сповідувати чітку філософію - наші громадяни або працюють, або захищають країну. Це питання нашої обороноздатності та економічної стійкості. Наше завдання - зробити так, щоб кожен, хто хоче працювати, мав таку можливість, зокрема, законодавчу, і не мав бар’єрів для реалізації такого прагнення", - сказала чиновниця.

За її словами, серед пріоритетів уряду – вдосконалення трудового законодавства, усунення бар’єрів на робочому місці, зокрема, через обладнання таких місць спеціальними меблями, застосунками, необхідними для людей з інвалідністю, щоби вони могли почуватись комфортно та безпечно в робочому середовищі.

Свириденко нагадала, що у серпні була запроваджена програма компенсації для роботодавців за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю - до 100,5 тис. грн для облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю І групи, до 67 тис. грн - для осіб з інвалідністю II групи.

"У наступному році держава зможе допомогти роботодавцям облаштувати щонайменше 10 тисяч робочих місць для людей з інвалідністю. Ми закладаємо на цю програму 660 млн грн. Тож закликаю бізнес скористатись нею й усунути бар’єри на робочому місці для своїх співробітників", - резюмувала очільниця Мінекономіки.