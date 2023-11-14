У Мінреінтеграції сказали, яких заходів вживають для працевлаштування ВПО
Держава працює над реформуванням центрів зайнятості, аби вони дійсно допомагали людям у пошуку роботи, зокрема внутрішнім переселенцям
Про це повідомила очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.
"Наразі ці державні установи реформують свою роботу. Це не має бути місце, куди людина приходить, ставить галочку про виплату коштів і далі вдає, що шукає роботу. А центр зайнятості вдає, що їй допомагає. Цього більше не буде. Вони дійсно намагаються реформуватися, і у людей виникає все більше довіри до цих установ", – сказала вона.
Другий захід, якого вжила влада для працевлаштування ВПО, є ваучери на перенавчання.
За словами Верещук, ними вже скористалися понад 16 тис. українців, із них близько 3,5 тис. ВПО. Вони перекваліфікувалися на психологів, працівників IT-сфери тощо.
"Загалом налічується 138 спеціальностей, за якими ВПО можуть пройти перенавчання, щоб отримати більш високооплачувану роботу", – сказала чиновниця.
Окрім того, держава просить міжнародних партнерів допомогти зі створенням робочих місць для переселенців.
"Також я звертаюся до наших міжнародних партнерів із проханням допомогти у працевлаштуванні внутрішніх переселенців. Особливо на прифронтових територіях. Там не треба великих заводів і фабрик. Там мають розвиватися мінібізнесові проєкти, які б дали змогу працевлаштуватися жінкам і чоловікам працездатного віку", – резюмувала Верещук.
- Раніше в Мінекономіки повідомляли, як подати заявку на ваучер.
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