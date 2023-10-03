Ваучери на безкоштовне навчання отримали 14 тис. ветеранів і людей із інвалідністю через війну

Про це повідомила перша віцепрем'єрка, міністр економіки України Юлія Свириденко в колонці для NV.

Свириденко зазначила, що більшість українських військових, згідно з соціологічними опитуваннями, до війни мали цивільні професії, а частина їхніх роботодавців продовжувала виплату заробітної плати, зберігала робочі місця, допомагала своїм працівникам і їхнім підрозділам. Тому ця частина військових, які вже не можуть воювати на фронті, готові повернутися на попередні місця роботи.

Але деякі з них, прагнуть змінити фах, чи пристосувати навички, набуті на війні, до мирного життя. Тому вони можуть здобути професійну освіту у 8 центрах профтехосвіти державної служби зайнятості, які навчають 95 ліцензованим професіям і мають 365 освітніх програм. Вони працюють у Рівному, Одесі, Харкові, Івано-Франківську, Полтаві, Львові, Дніпрі, Сумах.

Ветерани війни в Україні можуть пройти безоплатне професійно-технічне навчання, обравши професію, програму підвищення кваліфікації та місце навчання. Перелік професій, освітніх програм та закладів освіти можна знайти на сайті Державної служби зайнятості за посиланням.

За допомогою ваучера на майже 27 тис. грн людина може обрати собі освітній заклад та програму навчання з-поміж 123 професій - від ІТ-технологій до сільського господарства. При цьому навчання за напрямками "економіка" та "менеджмент" доступне лише для учасників бойових дій.

Свириденко повідомила, що найбільше учасників - майже 3 тис. - обрали спеціальність "Психологія", понад 600 хочуть мати освіту для соціальної роботи.

Хто може подати заявку на ваучер:

Вік 45+;

Учасник (ця) бойових дій;

Особа з інвалідністю, яку отримала внаслідок збройної агресії РФ;

Внутрішньо переміщена особа;

Звільнений(а) з військової служби;

Особа зі встановленим фактом позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

Особа, яка отримала поранення, контузію, каліцтво або захворювання в період воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях під час служби, трудової та іншої діяльності, проживання на відповідній території.

Подати заявку на отримання ваучера можна за посиланням.