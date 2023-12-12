В Україні на програми сприяння зайнятості у 2024 році спрямують 7 млрд грн

Про це заявила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко, передає пресслужба відомства.

Зазначається, що впроваджені цьогоріч програми продовжать діяти та будуть розширені. Так, у серпні була запроваджена програма компенсації для роботодавців за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю - до 100,5 тис. грн для облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю І групи, до 67 тис. грн - для осіб з інвалідністю II групи. Також планується запровадити програму компенсації роботодавцю витрат на оплату праці осіб з інвалідністю.

Окрім того, працюватимуть програми компенсації від держави працедавцям, які беруть на роботу ВПО. Також діятиме програма з надання ваучерів на навчання та перенавчання.

"Наступного року ми плануємо спрямувати на активні програми зайнятості близько 7 млрд грн. Зокрема, на грантові програми підтримки підприємництва, навчання й перенавчання, компенсаційні програми роботодавцям за працевлаштування вразливих категорій українців, облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Загалом цими програмами буде охоплено близько 200 тисяч українців", - зазначила Свириденко.

Раніше Свириденко розповіла, як ВПО можуть подати заявку на отримання ваучера на навчання.

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