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Головна Економіка В Україні на програми сприяння зайнятості у 2024 році спрямують 7 млрд грн

В Україні на програми сприяння зайнятості у 2024 році спрямують 7 млрд грн

12 грудня, 2023 вiвторок
10:54
Економіка безробіття

Наступного року 7 млрд грн буде спрямовано на реалізацію програм зайнятості, які охоплять близько 200 тис. українців. Планується також запровадити нову програму

Про це заявила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко, передає пресслужба відомства.

Зазначається, що впроваджені цьогоріч програми продовжать діяти та будуть розширені. Так, у серпні була запроваджена програма компенсації для роботодавців за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю - до 100,5 тис. грн для облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю І групи, до 67 тис. грн - для осіб з інвалідністю II групи. Також планується запровадити програму компенсації роботодавцю витрат на оплату праці осіб з інвалідністю.

Окрім того, працюватимуть програми компенсації від держави працедавцям, які беруть на роботу ВПО. Також діятиме програма з надання ваучерів на навчання та перенавчання.

"Наступного року ми плануємо спрямувати на активні програми зайнятості близько 7 млрд грн. Зокрема, на грантові програми підтримки підприємництва, навчання й перенавчання, компенсаційні програми роботодавцям за працевлаштування вразливих категорій українців, облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Загалом цими програмами буде охоплено близько 200 тисяч українців", - зазначила Свириденко.

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Україна
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2023, вiвторок
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