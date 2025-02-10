The Washington Post: Українці зникають у Росії. Та є ті, хто не дає їм зникнути без сліду

Про це йдеться в статті The Washington Post, переклад якої наводить Еспресо.

МОСКВА - Востаннє Надія Євдокимова бачила свого чоловіка майже три роки тому, коли російські солдати витягли його з їхньої машини на блокпосту на північному сході України, серед тіл загиблих і згорілих танків.

Тієї зими, після місяців болісної тиші, Надія, яка тепер перебувала в Європі, отримала дзвінок з невідомого російського номера. Голос у слухавці повідомив, що її чоловік, Влад, живий і перебуває у в’язниці десь у Росії. Незнайомець знайшов її ім’я та номер на крихітному клаптику паперу, який був таємно винесений із Владової камери, схований у мотку ниток.

Фото: Reuters

Згодом Надія дізналася, що чоловік, який того дня подзвонив їй, був частиною тіньової мережі волонтерів та інсайдерів у Росії. Вони ризикують життям - іноді за гроші, але частіше без жодної винагороди - щоб передавати життєво важливу інформацію про українців, які зникли в лабіринтах російських в’язниць.

Влад один із тисяч українських цивільних, яких, за словами адвокатів і правозахисників, незаконно захопили, коли російські війська просувалися і окупували великі частини української території, зникаючи у в'язницях, центрах затримання та камерах для катувань по всій Росії та окупованій Україні.

"Я називаю це найбільшою кризою прав людини в сучасній Росії", - стверджує Роман, московський адвокат, який з 2022 року присвятив себе цій проблемі. The Washington Post не вказує повне ім’я Романа, як і кількох інших осіб, з якими було проведено інтерв’ю для цієї статті, через чутливість теми та ризик репресій з боку російських властей.

"Те, що відбувається тут, відбувається у федеральному масштабі. Все більше людей стають жертвами цієї системи, і це астрономічні цифри", - сказав він.

Фото: Getty Images

Колишня співробітниця російських правоохоронних органів, яка втекла з Росії, залишила роботу і тепер допомагає українським сім'ям знайти своїх близьких, каже, що ситуація має системний характер.

"У мене самої волосся стає дибки від абсолютного беззаконня, в якому зараз перебуває Росія. Викрадення цивільних осіб - це елемент терору. Люди настільки налякані, що їхні родичі зникають, і невідомо, де вони знаходяться і коли повернуться", сказала колишня чиновниця.

Оскільки тиск на Україну і Росію з метою припинення війни зростає, а президент Дональд Трамп обіцяє незабаром зустрітися з Володимиром Путіним і якнайшвидше встановити мир, активісти кажуть, що питання захоплених в Росії українських цивільних осіб має бути на першому місці в порядку денному будь-яких переговорів - навіть перед питаннями територіальних поступок і гарантій безпеки.

"Як тільки настане перемир'я, ми повинні вирішити ці нагальні гуманітарні питання якомога швидше", - каже отець Григорій Міхнов-Вайтенко, російський священник, який співпрацює з українською та російською владою у цьому питанні.

Мало хто з цих цивільних осіб був звільнений або обміняний, на відміну від гучних обмінів військовослужбовцями між двома країнами. Під час нещодавнього новорічного обміну лише двоє з 189 повернених в'язнів були цивільними особами. Головне питання, чому російська влада так масово захоплює цивільних осіб і чому не обміняла більше людей, залишається без відповіді.

Міжнародні структури закликали Росію дотримуватися своїх зобов'язань щодо захисту цивільного населення та розслідувати зловживання, але з кожним днем, коли конфлікт затягується, а російські війська просуваються на захід, у полон потрапляє все більше і більше людей.

"Заморожені люди"

Український центр з прав людини, лауреат Нобелівської премії, повідомив у березні, що Росія утримувала 7 000 цивільних осіб, тоді як український уряд майже через рік оцінив їх число як більше, ніж удвічі.

Ті, хто займається цим питанням, називають затриманих "замороженими людьми" через лазівку, яка означає, що затримані українські цивільні особи не існують у кримінально-виконавчій системі Росії до пред'явлення їм звинувачень. Незначна меншість зіткнулася з кримінальними провадженнями, їх часто звинувачують у тероризмі або диверсіях, але решту утримують поза правовим полем, тримають у в'язницях без жодного зв'язку із зовнішнім світом.

"Переслідувані утримуються в жахливих умовах, піддаються найжорстокішим катуванням, їм не надається ефективного захисту. Суди не відповідають вимогам справедливого судочинства і часто проходять за закритими дверима без участі громадськості", - йдеться в останньому звіті "Першого польоту", антивоєнної мережі російських активістів, що працює за межами країни.

Міністерство оборони Росії стверджує, що цивільні особи утримуються відповідно до Женевських конвенцій, але конвенція про захист цивільного населення під час війни забороняє брати цивільних заручників.

Згідно з міжнародними нормами, цивільні особи можуть бути затримані лише "відповідно до законів і правил держави-окупанта", з гарантією справедливого судового розгляду і дотримання основних прав. Жодне з цих правил не дотримується російською владою, кажуть юристи. Міністерство оборони не відповіло на запит The Washington Post про коментарі.

42-річний Олександр Сизонов, євангельський пастор з Бердянська на півдні України, був захоплений російськими солдатами у квітні 2022 року і утримувався без зв'язку з зовнішнім світом протягом 15 днів.

Коли російські солдати прийшли до нього додому на світанку, щоб заарештувати його, вони надягли йому на голову мішок і звинуватили у диверсії. Але Сизонова, який брав участь у мітингах проти окупації, так і не було висунуто офіційних звинувачень.

Детальна розповідь Сизонова про фізичні та психологічні тортури, яких він зазнав, схожа на ті, що були задокументовані правозахисними групами. За словами Сизонова, усвідомлення того, що не існує офіційної правової процедури для його захисту, зламало його дух.

"Треба було роздягнутися і лягти на холодну кахельну підлогу. Вони одягали одну металеву клямку на великий палець ноги, а іншу - на мочку вуха, і били струмом. Це могло тривати днями. Всю ніч, до самого ранку", - розповів він.

Сизонов згадує, що психологічний жах від цих звуків був гіршим за фізичні тортури: "Коли ти чуєш крики людей, які через це проходять... ти розумієш, що ніколи не зможеш це забути".

Більшість з них захоплені на окупованих територіях України, їх часто звинувачують у "протидії спеціальній військовій операції" - російський евфемізм для позначення війни - і утримують за підозрою у шпигунстві або протесті проти окупації. Часто їх затримують через те, що вони раніше служили в армії або поліції.

Ті, хто всередині

Незнайомець, який зателефонував Надії в той день, як пізніше з'ясувалося, був російським тюремним охоронцем, який працював у закладі, де тоді перебував Влад. Протягом двох місяців вони спілкувалися через додаток для обміну повідомленнями Viber, і Надія нарешті змогла дізнатися, що сталося з її чоловіком.

Влад захопили російські війська і звинуватили у протистоянні війні. Потім його перевозили між тюремними колоніями на півдні Росії та під Москвою. Пізніше охоронець розповів Надії, що двох його зятів призвали воювати і що один з них загинув.

"Він просто хотів допомогти мені як людина", - сказала вона, додавши, що він ніколи не просив жодної компенсації.

Схоже, що охоронець був частиною нечисленної когорти людей в Росії і за її межами, які допомагають затриманим українцям, включаючи священиків, адвокатів і навіть колишніх співробітників правоохоронних органів.

Підсудні Олександр Доценко та Анастасія Дюдяєва, звинувачені в підбурюванні до тероризму за те, що вони залишили антивоєнні записки в супермаркеті. Росія 18.07.2024 р., Фото: Getty Images

Кілька українців, опитаних виданням, сказали, що російські тюремники іноді пропонували допомогу або зі співчуття, або заради фінансової вигоди.

Ці неформальні ініціативи являють собою рідкісний випадок співпраці між Росією та Україною, оскільки групи активістів обмінюються інформацією, зв'язують родичів з полоненими та спілкуються з владою по обидва боки кордону.

Російський православний священник Міхнов-Вайтенко відвідує українських цивільних осіб, які очікують на суд в окупованому Криму та в самій Росії. Тим, з ким він зустрічається, "пощастило" бути притягнутими до кримінальної відповідальності і пройти через стадію заморожених справ.

"Ми не можемо зупинити цю війну", - каже Міхнов-Вайтенко. "Але я можу допомогти вберегти деяких людей. ... Найголовніше, щоб ми залишалися людьми - багато людей в Росії думають так само, як і я".

Міхнов-Вайтенко координує волонтерські групи по всій Росії і каже, що є сотні людей, які допомагають українським біженцям та ув'язненим. "Вони мають абсолютно різне походження, освіту та вік. Багато з них мають українських родичів або родинне коріння в Україні. Інші просто хочуть допомогти", - зазначає він.

Ольга Романова, російська журналістка та активістка, яка мешкає в Берліні, працює з групою з 30 українських та російських активістів і юристів, які координують зусилля всередині Росії. Вона регулярно їздить до Києва, щоб інформувати уряд про діяльність своєї групи. Наразі вдалося підтвердити імена 1 600 осіб, які перебувають у полоні.

Ольга Романова, російська журналістка та директор правозахисної організації «Ув’язнена Росія», Фото: Getty Images

Щомісяця церковні групи збирають пакунки з їжею та одягом для українських ув'язнених. Активісти координують одноразових волонтерів, які підкидають готівку до банкоматів, щоб мережа допомоги працювала; волонтери часто ретельно маскуються, щоб уникнути ідентифікації владою. Романова стежить за тим, щоб волонтери проходили тренінги з безпеки і були готові до екстреної евакуації.

"Люди, які роблять це всередині Росії, повинні залишатися прихованими", - підкреслює Романова, описуючи атмосферу страху в Росії у воєнний час. "Насправді, є дуже мало людей, яких ми знаємо на ім'я. Багато хто працює під псевдонімами".

Роман, адвокат, каже, що "дика несправедливість" російського вторгнення є глибоко особистою. Він щоденно збирає інформацію про зниклих безвісти українців і подає запити до Слідчого комітету, вищого органу прокуратури Росії, щоб розпочати законний розшук зниклих людей.

"Я вважаю, що повинен зробити щось, щоб протидіяти цьому або виправити наслідки цієї трагедії", - сказав він.

Два місяці тому Надія отримала ще один несподіваний дзвінок. Цього разу - від українського військовополоненого, який нещодавно повернувся з полону і знайшов її контакт через волонтерів. Він розповів їй, що рік сидів з Владом в одній камері в колонії на південь від Москви.

За його словами, Влад був ще живий, але втратив усі зуби після кількох раундів катувань, у тому числі побиття лопатою. Ні українська, ні російська влада не відповіли на прохання редакції прокоментувати процес обмінів і питання полонених цивільних осіб.

Надія намагається впоратися з цим, розповідаючи історію свого чоловіка кожному зустрічному, надсилаючи запити і шукаючи зачіпки.