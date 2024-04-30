Польща має намір урегулювати питання перебування у країні українців призовного віку

Про це заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчін Кервінський.

Зазначається, що тимчасовий захист у Польщі для українців діє до 30 червня 2024 року. З 1 липня правила перебування українців хочуть змінити - нову редакцію закону представлять на засіданні у вівторок. Керівника МВС запитали, чого варто очікувати військовозобов'язаним українським чоловікам після того, як їм перестали надавати консульські послуги.

"За кілька днів ми подамо нову редакцію цього закону, де будуть врегульовані усі ці питання", – відповів Кервінський.

Над рішенням поточної ситуації працює заступник міністра Мацей Дущик. За словами Кервінського, Польща не передає Україні дані про біженців.