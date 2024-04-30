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Польща має намір урегулювати питання перебування у країні українців призовного віку

30 квітня, 2024 вiвторок
11:39
Світ Україна-Польща

Варшава у новій редакції закону про допомогу громадянам України через війну має намір урегулювати питання перебування у Польщі чоловіків призовного віку

Про це заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчін Кервінський.

Зазначається, що тимчасовий захист у Польщі для українців діє до 30 червня 2024 року. З 1 липня правила перебування українців хочуть змінити - нову редакцію закону представлять на засіданні у вівторок. Керівника МВС запитали, чого варто очікувати військовозобов'язаним українським чоловікам після того, як їм перестали надавати консульські послуги.

"За кілька днів ми подамо нову редакцію цього закону, де будуть врегульовані усі ці питання", – відповів Кервінський.

Над рішенням поточної ситуації працює заступник міністра Мацей Дущик. За словами Кервінського, Польща не передає Україні дані про біженців.

  • 25 квітня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони  "виконали свій громадянський обов'язок".
  • Однак кілька днів потому міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що допомога Україні у поверненні українців мобілізаційного віку додому для Польщі може бути "етично неоднозначною". "Україні тут справді потрібно проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ​​ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захистити свою Батьківщину", - сказав він.
  • Разом із тим 30 квітня в Естонії заявили, що не висилатимуть українців призовного віку з протермінованими паспортами.
Теги:
Новини
Україна
Польща
мобілізація
біженці з України
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