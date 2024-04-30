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У Естонії заявили, що не висилатимуть українців призовного віку з протермінованими паспортами

30 квітня, 2024 вiвторок
11:03
Світ Естонія

Радниця відділу політики громадянства та міграції міністерства внутрішніх справ Естонії Аннелі Вікс заявила, що країна не має наміру висилати українців призовного віку з протермінованими паспортами, які на батьківщині можуть бути мобілізовані

Про це повідомляє ERR.

"Мобілізація - це питання, що стосується держави та її громадян. У міністерства внутрішніх справ немає плану примусової репатріації громадян України, які законно проживають в Естонії та втекли через війну, зокрема громадян України, які належать до цільової групи можливої української мобілізації", - наголосила вона.

За словами Вікс, у разі неможливості обміну громадянами України мобілізаційного віку своїх протермінованих паспортів вони лише втратять можливість подорожувати.

"Однак відсутність чинного проїзного документа не обмежує можливості подачі заяви на отримання або продовження посвідки на тимчасове проживання, - пояснила вона. - Чинний порядок також допускає ідентифікацію або підтвердження особи на підставі інших доказів".

Станом на 26 квітня посвідки на проживання в Естонії на підставі тимчасового захисту мають 6,5 тисяч українських чоловіків віком 18-60 років.

  • У вівторок, 23 квітня, низка українських консульств призупинила видачу документів для українців призивного віку. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив цю інформацію. Згодом у МЗС дали розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку.
  • Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони  "виконали свій громадянський обов'язок".
  • Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що необхідно подумати про те, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали з країни.
Теги:
Україна
Естонія
мобілізація
Війна з Росією
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