Литва може допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, - міністр оборони Кащюнас
Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що необхідно подумати про те, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали з країни
Про це пише Delfi.
За словами міністра, Литва поки не розглядає конкретних заходів для того, щоб допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, проте стежить за тим, які рішення ухвалить Польща.
"Ніхто, звичайно, не буде їх збирати й відвозити в Україну - цього не буде. Але (можна обмежити цих осіб) у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах - це варіанти, як я чую і від польської сторони. Тож почекаймо та подивимося, який варіант вони запропонують, можливо, він підійде і для Литви", - додав міністр.
Водночас він уточнив, що точну кількість українців призовного віку в Литві поки що визначити складно.
- Напередодні міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони "виконали свій громадянський обов'язок".
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