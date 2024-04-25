Литва може допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, - міністр оборони Кащюнас

Про це пише Delfi.

За словами міністра, Литва поки не розглядає конкретних заходів для того, щоб допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, проте стежить за тим, які рішення ухвалить Польща.

"Ніхто, звичайно, не буде їх збирати й відвозити в Україну - цього не буде. Але (можна обмежити цих осіб) у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах - це варіанти, як я чую і від польської сторони. Тож почекаймо та подивимося, який варіант вони запропонують, можливо, він підійде і для Литви", - додав міністр.

Водночас він уточнив, що точну кількість українців призовного віку в Литві поки що визначити складно.