МЗС Польщі: допомога Україні у поверненні громадян мобілізаційного віку може бути "етично неоднозначною"

Про це цін сказав в ефірі TVN24.

"Україні тут справді потрібно проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ​​ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захистити свою Батьківщину", – заявив Сікорський.

Він запевнив, що поки що не знає, які будуть українські ініціативи після ухвалення закону про мобілізацію.

Читайте також: Українці за кордоном зможуть оновити військово-облікові дані в консульських установах: подробиці

За його словами, у грудні 2023 року, коли він уперше побував у Києві на посаді міністра, українська сторона говорила про дещо інший підхід до врегулювання цієї ситуації.

"А саме, що вони (українська влада – ред.) матимуть довідку для своїх громадян про те, що хтось має врегульовані відносини з військовою службою. І вони просили, щоб тим, хто не має такої довідки, не продовжувати соціальних виплат (за кордоном - ред.)", - зазначив Сікорський, назвавши цю ідею цікавою.

Мобілізація за кордоном: зміни для чоловіків, які перебувають за межами України

Консульські послуги в закордонних установах України в умовах воєнного стану будуть надаватися громадянам чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які своєчасно оновили свої персональні дані. Згідно з вимогами цього закону, без військово-облікового документа, чоловік не зможе отримати консульські послуги, оформити український або закордонний паспорти.

Надання консульських послуг не буде обмежено цим категоріям людей у таких ситуаціях:

оформлення посвідчення особи, щоб повернутися в Україну;

надання консульських послуг, які стосуються дітей громадянина України, коли один з батьків є іноземцем або людиною без громадянства;

проведення консульських дій за заявами українців, які знаходяться під арештом, були затримані або позбавлені волі за межами України.

Мобілізація в Україні: що відомо

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

Згодом, 7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. Водночас норму про демобілізацію вони виключили. Однак, речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін 13 квітня заявив, що версія законопроєкту про демобілізацію, яку подадуть до Верховної Ради, з'явиться вже найближчими місяцями

16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію.