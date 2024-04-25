Українці за кордоном зможуть оновити військово-облікові дані в консульських установах: подробиці

Про це "Радіо Свобода" сказав речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

"ТЦК за кордоном працювати не будуть. Міністерство оборони не може коментувати ті чи інші дії Міністерства закордонних справ. Це (вручення повісток за кордоном – ред.) виглядає доволі нереальним", – сказав він.

За його словами, чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, мають протягом 60 днів оновити свої військово-облікові дані. На запитання, чи обов'язково для цього їхати в Україну, Лазуткін відповів: "Обов'язково їхати в Україну не треба, але якщо людина хоче захищати Батьківщину, хоче долучитися до Сил оборони, то, ясна річ, що варто приїжджати в Україну".

"Для тих, хто за кордоном, буде можливість зробити це (оновити військово-облікові дані, – ред.) в консульських установах, а також через електронний кабінет", - додав він.

Електронний кабінет має запрацювати у червні.

"Зараз робиться все можливе для того, щоб така можливість була…На етапі активної розробки (електронний кабінет, – ред.). Я практично щодня спілкуюся з людьми, які займаються цим. Там дуже багато питань, і в тому числі які стосуються технічних рішень, кібербезпеки. Процес іде, талановиті люди залучені до нього. Планується, що запрацює все червні (запрацює електронний кабінет, – ред.), і можна буде завантажити туди інформацію про себе, буде підтягуватися туди інформація з державних реєстрів. Таким чином, сервіс стане більш зручним для більшої кількості громадян, які вже звикли жити з допомогою смартфона, ноутбука, планшета", – пояснив Лазуткін.

При цьому пройти ВЛК в електронному кабінеті буде неможливо.

"Електронний кабінет наразі не передбачає проходження ВЛК. Йдеться про оновлення даних передусім – зміни місця проживання, зміну сімейного стану, бронювання, резервування тощо", - резюмував речник МО.