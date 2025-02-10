Відмова США від USAID не передасть вплив на світовій арені РФ і Китаю, - Волц
Радник президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волц не вважає, що відмова від Агентства з міжнародного розвитку (USAID) передасть Росії та Китаю контроль на світовій арені
Про це він сказав в інтервʼю NBC News.
Вашингтон упродовж останніх двох тижнів намагався скоротити робочі місця в USAID та зменшити фінансування. За словами Волца, "це було виправдано", бо агентство робить те, що "не відповідає стратегічним інтересам (США, - ред.) або баченню президента".
Радник з питань національної безпеки також заперечив, що відмова від USAID передасть вплив на міжнародній арені Пекіну та Москві.
"Нам потрібно перебудувати його місію та узгодити її з баченням зовнішньої політики президента", - додав Волц.
Припинення фінансування USAID: що відомо
Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.
Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.
26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.
Наступного дня USAID офіційно підтвердило зупинку фінансування всіх програм і проєктів в Україні. Агентство фінансувало в Україні різноманітні освітні, наукові, медійні та культурні проєкти, закуповувало медичне обладнання та ліки громадам, які прийняли переселенців, фінансувало мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги.
Заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала тимчасове припинення фінансування USAID неочікуваною та неприємною новиною, яка не може не бентежити.
29 січня в Раді оголосили про початок консультацій з європейськими колегами щодо заміщення допомоги USAID.
Американський суддя Карл Ніколс 7 лютого тимчасово дозволив близько 2,7 тис. співробітникам Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яких президент Дональд Трамп раніше відправив у відпустку, повернутися до роботи.
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