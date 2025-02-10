Закликав окупантів перетворити Сумщину на "мертву зону": російського пропагандиста Міхєєва заочно засудили до 8 років тюрми
За матеріалами СБУ заочно засуджено московського пропагандиста Сергія Міхєєва, який закликав російських окупантів перетворити Сумщину на "мертву зону"
Про це повідомляє СБУ.
Міхєєв публічно підтримує збройну агресію РФ та воєнні злочини росіян проти цивільного населення України.
За даними слідства, у червні 2023 року Міхєєв закликав командування окупаційних угруповань РФ здійснити серію масованих ракетно-бомбових та артилерійських ударів по Сумах. Так зловмисник пропонував перетворити прифронтове українське місто на "мертву зону", в якій, за його словами, "не повинно залишитися живих людей".
Цю тезу Міхєєв, який позиціонує себе як "політолог", оприлюднив під час одного зі своїх ефірів на рупорі Кремля – радіостанції "Вести FM".
Крім того, він регулярно виступає на пропагандистських ток-шоу Соловйова, де закликає до продовження авіаударів та артобстрілів цивільної інфраструктури у прикордонних районах України.
Оскільки він переховується від правосуддя у Москві, розгляд справи відбувся у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).
На підставі зібраних доказів суд визнав Міхєєва винним у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) та призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.
Оскільки зловмисник переховується в Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.
- Росіяни витрачають мільярди на розповсюдження пропаганди серед українців. Зокрема, вони це роблять у соціальних мережах і комп'ютерних іграх. Про це в етері Еспресо TV повідомив заступник голови СБУ (2014-2015), генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун..
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