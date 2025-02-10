Південнокорейська розвідка звинувачує китайський DeepSeek у надмірному зборі персональних даних

Про це пише Reuters.

Південнокорейська національна служба розвідки заявила, що надіслала держустановам листи із закликом вжити заходів безпеки стосовно DeepSeek.

"На відміну від інших генеративних сервісів штучного інтелекту, було підтверджено, що записи чату можна передавати, оскільки він включає в себе функцію збирання шаблонів введення з клавіатури, які можуть ідентифікувати осіб і взаємодіяти з серверами китайських компаній, такими як volceapplog.com", - кажуть розвідники.

За словами служби, китайський ШІ надає рекламодавцям необмежений доступ до інформації їхніх користувачів та зберігає ці дані на своїх серверах. Водночас, відповідно до законодавства КНР, уряд може отримати доступ до такої інформації лише за запитом.

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Розвідка Сеула стверджує, що DeepSeek надає різні відповіді на потенційно чутливі питання, пов'язані з національністю.

Зокрема, на питання походження кімчі (гостра овочева страва, основний продукт харчування в Південній Кореї) корейською мовою - штучний інтелект назвав її корейською. Натомість коли питання поставили китайською мовою - DeepSeek написав, що страва походить з КНР.

DeepSeek: що відомо

28 січня китайський стартап DeepSeek випередив свого конкурента ChatGPT і став найрейтинговішим безкоштовним застосунком, доступним в App Store від Apple у США. Акції Nvidia здешевшали на $588 млрд.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що китайський стартап штучного інтелекту DeepSeek має стати "тривожним сигналом" для американської технологічної індустрії через свою дешевизну й ефективність.

29 січня стало відомо, що Microsoft і OpenAI розпочали розслідування, чи отримували люди, пов'язані з китайською моделлю штучного інтелекту DeepSeek, несанкціонованим чином дані ChatGPT.

У четвер, 30 січня, стало відомо, що італійський регулятор заблокував китайський застосунок зі вбудованим ШІ DeepSeek.

Наступного дня офісам Конгресу США заборонили використовувати китайський чат-бот DeepSeek. Там заявили про загрозу з боку чат-боту для американського ринку штучного інтелекту.