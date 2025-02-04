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OPINION

Що таке DeepSeek і з чим його їдять

Костянтин Корсун
4 лютого, 2025 вiвторок
14:00
Погляд

Зараз у світі величезний кіпіш навколо нового китайського "штучного інтелекту" DeepSeek (вимовляється "діп сік", перекласти можна як “глибокий пошук")*

Зміст

За кілька годин після його виходу акції техногігантів Nvidia, Oracle, Palantir, ASML різко подешевшали. Впала вартість біткоїна. DeepSeek посів перше місце за кількістю завантажень в AppStore.

То що ся стало і шо воно таке?

По-перше, DeepSeek запропонував користуватися своєю моделлю повністю безплатно — а не за 20 доларів на місяць. Останнім фактом були незадоволені досить багато користувачів, оскільки безплатна версія того ж ChatGPT пропонувала обмежений функціонал, а ціна у $20 для масового використання виглядала дещо завищеною. Ті самі YouTube Premium або Spotify теж працюють за підпискою, але ціна цим послуг — майже $5/місяць.

По-друге, DeepSeek запропонував можливість звантажити кілька open-source версій своєї моделі, які кожен охочий може розгорнути на власних потужностях, без необхідності передачі даних на китайські сервери материнської компанії-розробника. А оупенсорс-рішення завжди тепло сприймаються світовою спільнотою, тому що код можна дослідити на предмет прихованих функцій, у тому числі зі збору даних користувача. Хоча зрозуміло, що абсолютна більшість користувачів обмежиться лише встановленням додатка та користуватиметься китайськими серверами. З відповідними ризиками збору персональних даних.

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По-третє, було заявлено, що модель DeepSeek було розроблено всього лише за 6 мільйонів доларів, що одразу звучить не досить реалістично у порівнянні з мільярдами, які витратили західні компанії на розробку власних ШІ-рішень. 

Але миттєво виникло безліч запитань до цього "проривного стартапу".

Стосовно вартості розробки – це одразу викликало сумніви, оскільки ці дані неможливо перевірити, а уряд Китаю масово практикує пряме або приховане фінансування китайських компаній, які розповсюджують свою продукцію серед громадян західних країн. Які КНР вважають своїми ворогами.

Розробники DeepSeek використали близько 10 000 графічних процесорів компанії Nvidia - акції якої якраз і впали.

Також компанії OpenAI та Microsoft вже звинувачують DeepSeek у тому, що китайці використовували метод дистиляції для навчання своїх моделей, використовуючи вихідні дані від моделей OpenAI без відповідного дозволу. Зокрема,  OpenAI стверджує, що DeepSeek здійснювала масові запити до їхніх моделей, щоб зібрати дані для навчання своїх власних моделей, що може порушувати умови використання та інтелектуальну власність.

Стосовно якості самої моделі DeepSeek. Оскільки вона була доступна вже майже місяць, було багато відгуків про її досить посередню ефективність. Що начебто вони провалили завдання, з якими легко справляються ChatGPT та Google Gemini. 

Ну і політичний аспект: DeepSeek відмовляється коментувати такі теми як "дискримінація уйгурів", "події на площі Тяньаньмень", "критика уряду Китаю". 

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З усіх цих причин за пару днів вартість акцій техногігантів майже відновилася, а біток повернувся до своїх звичних значень 102-105 тисяч доларів.

Але є у цьому всьому і позитив: компанія OpenAI вже оголосила про наміри знизити вартість місячної підписки вдвічі, до $10. Все ж конкуренція животворяща знижує апетити деяких бізнесменів.

Принагідно вкотре закликаю за можливості не користуватися китайськими ІТ-продуктами, а особливо застосунками. Компанії-розробники тісно співпрацюють з китайським урядом, отримують від нього фінансування і виконують його вимоги стосовно збору та передачі даних про користувачів компартії КНР. Які ой навряд чи будуть використані на користь Україні.

А одна дослідницька компанія так прямо стверджує, що DeepSeek "створює грізні кіберзагрози та загрози конфіденційності даних".

За підсумками цієї історії вкотре переконуюся, що китайці ніяк не можуть бути локомотивом технічного прогресу. Приміром, Китай наразі виробляє власні чіпи за технологією 28-нм техпроцесу, корейські, тайванські та західні виробники наразі масово використовують технології 5-7 нм, тайванська TSMC вже виробляє 3-нм чипи, а ІВМ оголосила про створення навіть 2-нанометрового мікрочипа.

Усе, що можуть китайці – максимально якісно скопіювати західні зразки, чим вони, власне, і займаються десятиліттями, просто паразитуючи на винаходах західної цивілізації. Скуповують застарілі технології й намагаються "догнати та перегнати".

Лише у вільній країні людський геній може повністю розкрити свій потенціал. 

Не вірю, що люди, народжені у тоталітарному суспільстві, не знаючи що таке свобода слова, демократія, без вільного доступу в Інтернет, з жорстокою цензурою та "Великим китайським фаєрволом" - здатні на проривні винаходи.

Автократії через начебто "технологічні досягнення" намагаються лише нав’язати свою модель суспільства, переконати у її "успішності".

Точно як свого часу це намагався зробити "совок", земля йому скловатою.

*Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
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Суспільство
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Технології
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штучний інтелект
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