За кілька годин після його виходу акції техногігантів Nvidia, Oracle, Palantir, ASML різко подешевшали. Впала вартість біткоїна. DeepSeek посів перше місце за кількістю завантажень в AppStore.

То що ся стало і шо воно таке?

По-перше, DeepSeek запропонував користуватися своєю моделлю повністю безплатно — а не за 20 доларів на місяць. Останнім фактом були незадоволені досить багато користувачів, оскільки безплатна версія того ж ChatGPT пропонувала обмежений функціонал, а ціна у $20 для масового використання виглядала дещо завищеною. Ті самі YouTube Premium або Spotify теж працюють за підпискою, але ціна цим послуг — майже $5/місяць.

По-друге, DeepSeek запропонував можливість звантажити кілька open-source версій своєї моделі, які кожен охочий може розгорнути на власних потужностях, без необхідності передачі даних на китайські сервери материнської компанії-розробника. А оупенсорс-рішення завжди тепло сприймаються світовою спільнотою, тому що код можна дослідити на предмет прихованих функцій, у тому числі зі збору даних користувача. Хоча зрозуміло, що абсолютна більшість користувачів обмежиться лише встановленням додатка та користуватиметься китайськими серверами. З відповідними ризиками збору персональних даних.

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По-третє, було заявлено, що модель DeepSeek було розроблено всього лише за 6 мільйонів доларів, що одразу звучить не досить реалістично у порівнянні з мільярдами, які витратили західні компанії на розробку власних ШІ-рішень.