Польський Військовий технічний інститут озброєнь та українська NAUDI домовилися про співпрацю
У Києві під час візиту делегації міноборони Польщі підписали документ про співпрацю між Військовим технічним інститутом озброєнь (WITU) та Національною асоціацією оборонної промисловості України (NAUDI)
Про це інформує пресслужба міноборони Польщі.
З боку WITU документ підписав директор Інституту полковник Павел Свеклей.
"Ми віримо, що виробничий і дослідницький потенціали Польщі та України можуть доповнювати один одного і сприяти кращому оснащенню наших армій", - йдеться у дописі.
- Нагадаємо, заступник міністра національної оборони Республіки Польщі Цезарій Томчик уранці 3 лютого прибув з неанонсованим візитом до Києва. Тим часом президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна й надалі допомагатиме Києву, зокрема зброєю, однак не розгортатиме свої війська в Україні.
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