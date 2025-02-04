Польський Військовий технічний інститут озброєнь та українська NAUDI домовилися про співпрацю

Про це інформує пресслужба міноборони Польщі.

З боку WITU документ підписав директор Інституту полковник Павел Свеклей.

"Ми віримо, що виробничий і дослідницький потенціали Польщі та України можуть доповнювати один одного і сприяти кращому оснащенню наших армій", - йдеться у дописі.