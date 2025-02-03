Дуда заявив, що Польща й надалі допомагатиме Україні, але свої війська не відправлятиме
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна й надалі допомагатиме Києву, зокрема зброєю, однак не розгортатиме свої війська в Україні
Про це він сказав у інтерв'ю Financial Times.
Так, Дуда підтримав скептичну позицію прем'єр-міністра Дональда Туска щодо відправлення польських військових як частини західних сил для забезпечення можливої мирної угоди.
За його словами, Польща "постійно допомагала" Україні, постачаючи зброю, а також слугуючи логістичним центром для військової та гуманітарної допомоги. Водночас Дуда побоюється, що Польща може стати об'єктом атак РФ.
"Ми й надалі будемо допомагати Україні, тому що це необхідно. Нам не обов’язково розгортати там свої війська", - сказав польський президент.
Якби адміністрація Трампа запросила за стіл переговорів інші держави, крім України та Росії, "в інтересах України було б, щоб там також була Польща", додав Дуда.
"Якщо ми подивимося на той відроджений російський імперіалізм, то в цьому конкретному випадку інтереси Польщі та України збігаються", - цитує його FT.
- 22 січня президент Зеленський сказав, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців.
- Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що для участі його країни в миротворчій місії в Україні потрібен міжнародний мандат і згода Росії.
- Водночас головнокомандувач збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас не виключає відправки військових в Україну для здійснення миротворчої місії.
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