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До Києва прибув заступник міністра оборони Польщі Томчик

Світлана Кравченко
3 лютого, 2025 понедiлок
11:18
Світ Цезарій Томчик

Заступник міністра національної оборони Республіки Польщі Цезарій Томчик уранці понеділка, 3 лютого, прибув з неанонсованим візитом до української столиці

Зміст

Про це інформує міноборони Польщі у соцмережі Х.

Зазначається, що польського посадовця на київському вокзалі зустріли тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич та аташе з питань оборони Польщі в Києві полковник Даріуш Слота.

У відомстві додали, що в Києві Томчик проведе низку зустрічей з представниками українського уряду, а також оборонної промисловості, де у супроводі керівництва оборонного концерну PGZ та її компаній-членів обговорить питання зміцнення взаємної співпраці.

  • Наприкінці 2024 року до Києва також приїздив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.
Теги:
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підтримка України
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