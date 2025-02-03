До Києва прибув заступник міністра оборони Польщі Томчик
Заступник міністра національної оборони Республіки Польщі Цезарій Томчик уранці понеділка, 3 лютого, прибув з неанонсованим візитом до української столиці
Про це інформує міноборони Польщі у соцмережі Х.
Зазначається, що польського посадовця на київському вокзалі зустріли тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич та аташе з питань оборони Польщі в Києві полковник Даріуш Слота.
У відомстві додали, що в Києві Томчик проведе низку зустрічей з представниками українського уряду, а також оборонної промисловості, де у супроводі керівництва оборонного концерну PGZ та її компаній-членів обговорить питання зміцнення взаємної співпраці.
- Наприкінці 2024 року до Києва також приїздив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.
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