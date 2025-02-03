До Києва прибув заступник міністра оборони Польщі Томчик

Про це інформує міноборони Польщі у соцмережі Х.

Зазначається, що польського посадовця на київському вокзалі зустріли тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич та аташе з питань оборони Польщі в Києві полковник Даріуш Слота.

У відомстві додали, що в Києві Томчик проведе низку зустрічей з представниками українського уряду, а також оборонної промисловості, де у супроводі керівництва оборонного концерну PGZ та її компаній-членів обговорить питання зміцнення взаємної співпраці.

#Ukraina #Kijów / Na dworcu kolejowym Kyiv Pasażyrski Charge d’Affaires Ambasady RP w Kijowie Piotr Łukasiewicz oraz Attache Obrony RP w Kijowie płk Dariusz Słota przywitali sekretarz stanu w MON @CTomczyk wraz z delegacją. Wiceminister Cezary Tomczyk w stolicy Ukrainy odbędzie… pic.twitter.com/LG7IHHVjc2 — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) February 3, 2025