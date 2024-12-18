"Посилюємо військову допомогу Україні новим пакетом і розробимо плани на 2025 рік", – міністр оборони Британії Гілі прибув у Київ

Про це повідомив Укрінформ.

Як зазначив Джон Гілі, метою його візиту є обговорити з міністром оборони України Рустемом Умєровим спільний план щодо зміцнення України. При цьому він наголосив, що мова не лише про поточні потреби, а й про плани на увесь 2025 рік і далі на майбутнє.

"Це також спосіб заявити Путіну, що ми підтримуватимемо Україну і працюватимемо над координацією діяльності інших країн, щоб підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – сказав Гілі.

Він додав, що ядерна риторика Путіна чи будь-які його дії з ескалації не повинні лякати західних лідерів.

"Путін не переможе, хоч скільки б це тривало. Треба робити Україну сильнішою і тиснути на Путіна. Це наш імператив, який вимагає від нас спільної роботи протягом наступних тижнів і місяців", – наголосив міністр Гілі.

Щодо того, чи вірить він, що адміністрація обраного президента США Дональда Трампа після передачі влади зможе зупинити війну, міністр сказав, що українці воюють, і саме українцям слід вирішувати, коли починати переговори. Обов’язок партнерів, на його переконання – стояти поруч з Україною, коли українці воюють, коли триватимуть перемовини, а якщо бої припиняться, – продовжувати підтримку.

"Прямо зараз ми посилюємо нашу військову допомогу Україні новим пакетом, в який входять морські безпілотники, засоби протиповітряної оборони та артилерія. Також ми розробляємо плани спільно з вашим оборонним керівництвом на весь 2025 рік", – додав Гілі.

Він зауважив, що обговорив з Умєровим те, як надалі можна зміцнити військово-промисловий комплекс України, щоб він став важливою частиною спроможності України воювати сьогодні й захищати себе разом із союзниками в майбутньому.