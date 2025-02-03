Мінусова температура, сніг, ожеледиця: прогноз погоди на 4 лютого від Наталки Діденко
У вівторок, 4 лютого, в Україні триватиме похолодання. Вночі температура повітря опуститься до -4 °C, а у деяких регіонах удень можливий сніг та ожеледиця
Про це інформує синоптикиня Наталка Діденко.
Так, завтра вночі в Україні переважатимуть "мінусові" температури -1...-4 °C. Впродовж дня температура повітря коливатиметься від -2 до +2 °C.
Місцями в Україні випадатиме незначний сніг.
Погода у столиці
У Києві 4 лютого очікується місцями невеликий сніг. На дорогах можлива ожеледиця.
Вночі температура повітря опуститься до -1...-3 °C, а вдень триматиметься близько 0 °C.
За даними синоптикині, надалі в Україні спостерігатиметься прохолодна чи холодна погода - вночі пануватимуть -3...-7 °C, вдень - від -3 до +3 °C.
Наталка Діденко наголошує, що ймовірне посилення морозів можливе вже з 19 лютого.
- У понеділок, 3 лютого, в Україні прогнозували невеликі морози. У південній частині України та на південному сході сніжить.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.55 Купівля 41.55Продаж 42.06
- EUR Купівля 42.85Продаж 43.66
- Актуальне
- Важливе