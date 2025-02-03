Мінусова температура, сніг, ожеледиця: прогноз погоди на 4 лютого від Наталки Діденко

Про це інформує синоптикиня Наталка Діденко.

Так, завтра вночі в Україні переважатимуть "мінусові" температури -1...-4 °C. Впродовж дня температура повітря коливатиметься від -2 до +2 °C.

Місцями в Україні випадатиме незначний сніг.

Погода у столиці

У Києві 4 лютого очікується місцями невеликий сніг. На дорогах можлива ожеледиця.

Вночі температура повітря опуститься до -1...-3 °C, а вдень триматиметься близько 0 °C.

За даними синоптикині, надалі в Україні спостерігатиметься прохолодна чи холодна погода - вночі пануватимуть -3...-7 °C, вдень - від -3 до +3 °C.

Наталка Діденко наголошує, що ймовірне посилення морозів можливе вже з 19 лютого.