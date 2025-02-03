Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Путін — це Гітлер. Все!
OPINION

Путін — це Гітлер. Все!

Сергій Марченко
3 лютого, 2025 понедiлок
14:00
Погляд

Усіх вразив виступ пана Романа Шварцмана в бундестазі та його порівняння Путіна з Гітлером

Зміст

Ця метафора на диво влучна, проста і зрозуміла всім. Висловлена звичайним одеським євреєм, вона за день залетіла в усі світові новини та отримала резонанс. 

На її фоні абсолютно безглуздими виглядають піар-конструкції Подоляка з Литвином про незламність, потужність, "щит" Європи й решту тупої балаканини, яка дала нуль ефективності.

Замість видуманих, штучних, маніпулятивних тез треба застосовувати правду, яка, як виявилося, лежить на поверхні. Путін — це Гітлер. Все! Точно, правдиво й абсолютно вичерпно.

Читайте також: Історія сьогодні — один із видів зброї

Замість пафосу про героїчний спротив українського народу, президент має в кожному виступі порівнювати Путіна з Гітлером. Кожне інтерв'ю президента України має починатися і закінчуватися словами: "Так само як Гітлер, Путін..."

Всього пів року такої комунікації й до Путіна назавжди прилипне порівняння з фюрером Третього рейху. Зеленський зараз – один з найбільш цитованих політиків світу. Його порівняння Путіна з Гітлером знищить Путіна, бо це будуть цитувати ЗМІ і постійно читатимуть та слухатимуть люди у всьому світі. Путін стане Гітлером у свідомості цілого світу.

А коли це станеться, світовим лідерам стане набагато тяжче підтримувати Путіна. Бо одна справа — підтримувати якого-не-якого, але президента Росії, а зовсім інша справа — підтримувати чувака, який такий самий, як Гітлер.

Формування Путіну іміджу Гітлера відкриє нові можливості санкцій проти Московії, а також збільшить постачання зброї в Україну. Підтримка Московії впаде до найнижчого рівня. Навіть Глобальний Південь замислиться, чи варто мати справу з нащадком божевільного єфрейтора. Особливо, враховуючи, чим закінчилася його історія. 

Пропоную Володимиру Зеленському вигнати піарників, які провалили комунікацію зі світом і негайно почати використовувати ідею звичайного одесита Романа Шварцмана, який простими словами сказав суть ідеальної комунікаційної кампанії для Українського спротиву: "Путін – це Гітлер!"

Володимире Олександровичу, ви зараз найбільш цитований українець у світі, і це ваш обов'язок – говорити правильні слова, які допоможуть отримати більше підтримки. Не мовчіть! 

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Війна з Росією
пропаганда
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
+1.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.55
    Купівля 41.55
    Продаж 42.06
  • EUR
    Купівля 42.85
    Продаж 43.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
3 лютого
15:08
Покровськ
Окупанти намагаються "перерізати" траси до Покровська, аби залишити українських військових без постачання ресурсів, - ОСУВ "Хортиця"
14:49
безпілотник, дрон
Під час нічної атаки РФ на Україну невідомий безпілотник порушив повітряний простір Молдови
14:38
Дональд Трамп і Володимир Путін
У Росії розглядають ОАЕ й Саудівську Аравію як потенційні місця зустрічі Трампа й Путіна, - Reuters
14:34
Чехія Україна
Financial Times: Боєприпаси для України під загрозою: колишній прем'єр-міністр Чехії Бабіш готується до повернення
14:18
льотчик Іван Болотов
Боронив небо України майже три роки: у бою загинув льотчик Іван Болотов
14:13
Саміт ЄС, Емманюель Макрон
Можлива "торгова війна" США і ЄС: Макрон заявив, що Європі доведеться поважати себе
14:06
Популярний TikTok-блогер Хабі Ламе став послом доброї волі ЮНІСЕФ
14:05
Оновлено
У Москві прогримів вибух у ЖК: загинув Армен Саркісян - засновник батальйону "Арбат", що воює проти України
14:04
Держмистецтв оголосило конкурс для перекладачів на премію імені Кочура
14:00
сніг, мокрий сніг, зима
Мінусова температура, сніг, ожеледиця: прогноз погоди на 4 лютого від Наталки Діденко
13:44
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Електронні направлення на ВЛК: чи вирішить це проблеми системи
13:31
безпілотник
Упродовж пів року Сили безпілотних систем здійснили понад 220 операцій углиб РФ, - Сухаревський
13:31
Оновлено
Вибух на Астраханському газопереробному заводі
Генштаб підтвердив ураження Волгоградського НПЗ у РФ
13:21
Огляд
Неймар на церемонії на честь повернення у "Сантос"
Найдорожчий футболіст світу Неймар змінив команду, а Данія з рекордом виграла ЧС з гандболу. Головні новини світового спорту за тиждень
13:19
Калін Георгеску
Румунський проросійський політик Георгеску назвав свою заяву про поділ України "абсолютно теоретичною гіпотезою"
12:53
Дональд Трамп
Трамп заявив, що американці можуть відчути "біль" через введені тарифи проти Канади, Мексики й Китаю
12:24
"Зрадів би лише Китай": Каллас про ймовірну "торгову війну" між США та ЄС
12:18
СБУ оголосила підозри у справі розкрадання 1,5 млн грн, призначених на ремонт укриття ліцею
12:13
Ніколас Кейдж
Ніколас Кейдж виступив проти використання ШІ в кіно
12:02
OPINION
Азербайджанський газ в Україні? Це можливо, але є нюанси
12:01
Ексклюзив
Дональд Трамп
Світ давно йшов до перерозподілу фінансових потоків, Трамп це почав: економіст Пендзин щодо запровадження США мита на товари з Канади, Мексики та Китаю
11:52
Білорусь військові навчання
Білорусь почала перевірку боєготовності армії: випробують нові способи застосування дронів
11:22
Ексклюзив
Карта бойових дій 22-29 січня
Ворог намагається прорватися між позиціями: військовий експерт Жмайло про ситуацію біля Андріївки на Покровському напрямку
11:20
Від російського удару в Полтаві загинула акторка Анастасія Кольвах
11:18
Цезарій Томчик
До Києва прибув заступник міністра оборони Польщі Томчик
11:14
Центр рекрутингу української армії
У січні до центрів рекрутингу української армії звернулася 5381 людина
10:52
Сирський: ЗСУ почали переходити на корпусну систему управління
10:46
Огляд
світ, міжнародний огляд
У США обговорюють проведення виборів в Україні та як жителів Курська схиляють на український бік. Акценти світових ЗМІ 3 лютого
10:36
електроенергія
Через атаки РФ у кількох областях ввели аварійні відключення: ситуація в енергосистемі 3 лютого
10:34
У Європі й Канаді припинили показ реклами російського видання "Медуза" з використанням кадрів війни в Україні
10:18
ВООЗ
Глава ВООЗ закликав світових лідерів вмовити Трампа скасувати рішення про вихід США з організації
10:13
Оновлено
Світло
У низці регіонів запровадили аварійні відключення світла
10:04
Ексклюзив
Противник здійснює перегрупування, відтягнув війська КНДР: Згурець про ситуацію на Курщині
10:03
OPINION
Якщо не НАТО, то які варіанти гарантій безпеки можуть бути?
09:52
астероїд , космос
Науковці розкрили нові подробиці про астероїд 2024 YR4, який може зіткнутися з Землею
09:48
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 3 лютого: скільки коштують євро, долар і злотий
09:27
Херсонська область
В Антонівці на Херсонщині через атаку дрона поранено 50-річну жінку
09:25
ППО
Сили ППО за ніч знищили 38 ворожих БПЛА, ще 25 не досягли цілей
09:20
Новини компаній
Не лише техніка: як бізнес підтримує армію та родини загиблих воїнів
09:12
"Насильство щодо військових неприпустиме": Сирський назвав ганебними напади на працівників ТЦК
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV