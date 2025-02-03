Ця метафора на диво влучна, проста і зрозуміла всім. Висловлена звичайним одеським євреєм, вона за день залетіла в усі світові новини та отримала резонанс.

На її фоні абсолютно безглуздими виглядають піар-конструкції Подоляка з Литвином про незламність, потужність, "щит" Європи й решту тупої балаканини, яка дала нуль ефективності.

Замість видуманих, штучних, маніпулятивних тез треба застосовувати правду, яка, як виявилося, лежить на поверхні. Путін — це Гітлер. Все! Точно, правдиво й абсолютно вичерпно.

Читайте також: Історія сьогодні — один із видів зброї Замість пафосу про героїчний спротив українського народу, президент має в кожному виступі порівнювати Путіна з Гітлером. Кожне інтерв'ю президента України має починатися і закінчуватися словами: "Так само як Гітлер, Путін..."

Всього пів року такої комунікації й до Путіна назавжди прилипне порівняння з фюрером Третього рейху. Зеленський зараз – один з найбільш цитованих політиків світу. Його порівняння Путіна з Гітлером знищить Путіна, бо це будуть цитувати ЗМІ і постійно читатимуть та слухатимуть люди у всьому світі. Путін стане Гітлером у свідомості цілого світу.

А коли це станеться, світовим лідерам стане набагато тяжче підтримувати Путіна. Бо одна справа — підтримувати якого-не-якого, але президента Росії, а зовсім інша справа — підтримувати чувака, який такий самий, як Гітлер.

Формування Путіну іміджу Гітлера відкриє нові можливості санкцій проти Московії, а також збільшить постачання зброї в Україну. Підтримка Московії впаде до найнижчого рівня. Навіть Глобальний Південь замислиться, чи варто мати справу з нащадком божевільного єфрейтора. Особливо, враховуючи, чим закінчилася його історія.

Пропоную Володимиру Зеленському вигнати піарників, які провалили комунікацію зі світом і негайно почати використовувати ідею звичайного одесита Романа Шварцмана, який простими словами сказав суть ідеальної комунікаційної кампанії для Українського спротиву: "Путін – це Гітлер!"